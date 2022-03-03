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降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」主成分不足。圖／食藥署提供
降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」主成分不足。圖／食藥署提供

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日前完成回收。不過食藥署藥品組科長洪國登表示，藥品多已在市場上銷售，能回收的量不多；目前已要求廠商就其他批產品進行擴大檢查。

十全實業股份有限公司生產的「十全柔脂膜衣錠20 毫克」主成分為Atorvastatin calcium，為降血脂藥，主要用於高膽固醇血症、高三酸甘油脂血症，適用於降低心肌梗塞的風險、降低中風的風險。

洪國登表示，該藥品的主成份含量應在95％至105％，有效期為兩年。經食藥署進行的例行檢驗計畫發現這一批（批號：04262）、僅存放一年半的藥品主成份含量僅剩約80%，因此要求回收，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

洪國登說，廠商應在3月15日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書。這款藥品每年使用量約120萬粒、市占率約2%，市面上還有許多可以替代的藥品可以使用，民眾無缺藥疑慮。

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