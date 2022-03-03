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空汙來襲全台24站紅害 嘉義台南高雄「重災區」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天西半部空品差。圖／取自空品監測網
今天西半部空品差。圖／取自空品監測網

境外汙染隨東北風移入，今天西半部空汙嚴重，截至上午11時統計，全台有24個紅害測站，多數集中於台中以南，嘉義、台南、高雄更是「重災區」，27個橘色警戒測站更從基隆一路分布到屏東。

環保署表示，今日東北季風稍減弱，環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，持續受境外汙染物移入，中部以南地區位於下風處，受境外汙染物傳輸至當地造成累積，空氣品質多為橘色提醒至紅色警示等級。

環保署表示，4日環境風場轉偏東南風，西半部地區清晨期間風速較弱且混合層高度較低，水平及垂直擴散條件稍差；白天起風速增強、混合層高度上升，水平及垂直擴散條件將逐漸轉佳。

4日各地空品預估，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

5日東北季風增強，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件好轉，中部以南空品區位於下風處，仍易有汙染物累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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