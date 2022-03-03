去年台灣平均氣溫22.0℃ 全台最熱是這兩地

主計總處發布國情統計，110年平均氣溫22.0℃，較109年下降0.3℃，以高雄及恆春的平均氣溫25.5℃最高，玉山5.3℃最低。若與前10年(即100-109年）平均氣溫相比，整體均溫上升0.1℃。

主計總處表示，根據交通部資料，110年全台27個測站測得平均氣溫22.0℃，其中以高雄及恆春25.5℃最高，玉山5.3℃最低；與 109年比較，整體平均氣溫下降0.3℃，其中東吉島與玉山變動較大，各下降1.0℃及上升0.3℃；若與前10年（100~109年）平均氣溫相比，整體均溫上升0.1℃。

110年27個測站平均累積降水量2046毫米，其中以陽明山鞍部3823毫米最多，阿里山3605毫米居次，金門472毫米最少；相較於109 年，各測站累積降水之平均值增131毫米（+6.8%），較前10年平均（2291毫米)減少245毫米（-10.7%)。

依經濟部水利署資料，109年下半年至110年上半年間台灣遭逢百年罕見的大旱，致翡翠、石門、德基及曾文水庫有效蓄水量占容量比率(蓄水量百分比)於110年5月底降至62.1%、12.5%、2.7%及4.1%低點，但後續受幾波鋒面及颱風帶來明顯降雨挹注，110年底蓄水量百分比分別回升至94.9%、98.6%、99.5%及68.8%，其中德基、曾文及石門水庫較109年底分別大幅增加68.2、45.9及32.5個百分點。