快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投入800億預算 蘇揆：蔡政府史上最照顧育兒家庭

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌上午主持行政院會，聽取衛生福利部陳報「安心懷孕友善生養」報告。記者侯俐安／攝影
行政院長蘇貞昌上午主持行政院會，聽取衛生福利部陳報「安心懷孕友善生養」報告。記者侯俐安／攝影

行政院長蘇貞昌上午主持行政院會，聽取衛生福利部陳報「安心懷孕友善生養」報告。行政院發言人羅秉成轉述，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，今年超過800億元、明年逼近千億元，政府拿出最大的誠意請國人安心生養。

衛福部表示，「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策上路8個月以來，已有相當成果，有助於民眾安心懷孕及平安生養。

衛福部表示，為滿足不孕夫妻生育期待及減輕不孕夫妻經濟負擔，去年7月起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

據統計，截至111年3月1日為止，已有3萬0411件申請通過資格審查，其中1萬5916件已完成療程並通過補助費用審查，共11億4541萬餘元已撥付補助款。

據人工生殖機構網路通報系統資料分析，以受術婦女未滿45歲且夫妻一方具我國國籍者，比較去年下半年及前年同期的情形，接受治療人次為3萬0298，成長7成。此外，不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入之比率已自2019年的72.7%提升至110年7-12月的93.3%，已達國際水準。

為增進母嬰健康，周全孕期照護，提高產檢次數及增加項目，將10次產檢增加至14次、超音波檢查自1次增加至3次，另增加妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗。政策上路以來，透過去年7至12月孕婦利用的申報資料，14次產檢服務已提供83萬8492人次，與2020年同期75萬1897人次相比較，成長增加11.5%、妊娠糖尿病篩檢服務6萬3335人次、貧血檢驗服務7萬1,334人次，及110年7至12月3次一般超音波檢查為21萬3390人次，較2020年同期7萬5777人次增加近2倍服務量。

另外，性別工作平等法部分條文修正案、就業服務法修正後，有薪「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由5日修正為7日，新增2日之薪資費用，受益人數約22萬人。此外，為鼓勵父母共同陪伴子女成長，新規定讓雙親可以同時申請育嬰留職停薪，雙親也可同時請領津貼，預計有45.5萬人受惠。

延伸閱讀

民眾黨批蔡政府政見跳票 籲中央提經費拆農地違章工廠

竹科跳電 鄭麗文：蔡政府拿什麼保證不會缺電？

俄烏戰爭下中小企踩雷 將獲協助

穩金融三措施因應俄烏戰爭 蘇揆喊話：台股基本面良好

相關新聞

冷空氣將襲7日低溫探13度 3500公尺高山可能降雪

氣象局今天表示，5日起接連2波冷空氣影響，預計7日晚間至8日清晨最冷，低溫探攝氏13度；另外6日晚起華南雲雨區影響，全台...

國七路線爭論不休 陳椒華：已偏離疏導重車目標

國道七號討論12年，去年起進入實質環評審查，目前規畫路線行經大寮區拷潭、大坑等聚落，村民擔憂噪音擾民和土地跌價，居民組成...

同婚合法開啟大門 離婚、家事訴訟程序仍面臨挑戰

桃園李姓女子和藍姓女伴侶登記結婚，後李入獄、藍另結新歡，經李訴請離婚，法院考量民法婚姻仍僅限「男女」，罕見在判決主文以「...

環保署修法治空汙 緊急門檻下修、大型汙染源強制降載

環保署今天公告「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」，未來只要AQI（空氣品質指標）大於150，也就是出現「紅色警示...

降血脂藥主成分不足 食藥署要求回收29萬顆

降血脂藥「十全柔脂膜衣錠」經衛福部食藥署例行抽查，發現主成份未達標，恐影響藥效，要求回收一批、約29萬顆，須於3月15日...

國家幫你一起養小孩 盤點0到6歲育兒利多

教育部上午在行政院會陳報「0至6歲國家一起養」報告。行政院表示，少子女化是國安問題，支持家長養兒育女是政府的責任，透過落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。