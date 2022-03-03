投入800億預算 蘇揆：蔡政府史上最照顧育兒家庭

行政院長蘇貞昌上午主持行政院會，聽取衛生福利部陳報「安心懷孕友善生養」報告。行政院發言人羅秉成轉述，蔡政府是史上最照顧育兒家庭的政府，今年超過800億元、明年逼近千億元，政府拿出最大的誠意請國人安心生養。

衛福部表示，「擴大不孕症試管嬰兒補助方案」、「增加產檢次數及項目」及「放寬育嬰留停及調整工時彈性」三大政策上路8個月以來，已有相當成果，有助於民眾安心懷孕及平安生養。

衛福部表示，為滿足不孕夫妻生育期待及減輕不孕夫妻經濟負擔，去年7月起實施「擴大不孕症治療（試管嬰兒）補助方案」，補助對象擴大至不孕夫妻一方具我國國籍且妻年齡未滿45歲者，補助金額除現行低收及中低收入戶維持每次15萬元補助上限外，一般夫妻首次申請補助上限10萬元，再次申請上限6萬元，每胎最多6次。

據統計，截至111年3月1日為止，已有3萬0411件申請通過資格審查，其中1萬5916件已完成療程並通過補助費用審查，共11億4541萬餘元已撥付補助款。

據人工生殖機構網路通報系統資料分析，以受術婦女未滿45歲且夫妻一方具我國國籍者，比較去年下半年及前年同期的情形，接受治療人次為3萬0298，成長7成。此外，不孕夫妻採單一胚胎或雙胚胎植入之比率已自2019年的72.7%提升至110年7-12月的93.3%，已達國際水準。

為增進母嬰健康，周全孕期照護，提高產檢次數及增加項目，將10次產檢增加至14次、超音波檢查自1次增加至3次，另增加妊娠糖尿病篩檢及貧血檢驗。政策上路以來，透過去年7至12月孕婦利用的申報資料，14次產檢服務已提供83萬8492人次，與2020年同期75萬1897人次相比較，成長增加11.5%、妊娠糖尿病篩檢服務6萬3335人次、貧血檢驗服務7萬1,334人次，及110年7至12月3次一般超音波檢查為21萬3390人次，較2020年同期7萬5777人次增加近2倍服務量。

另外，性別工作平等法部分條文修正案、就業服務法修正後，有薪「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由5日修正為7日，新增2日之薪資費用，受益人數約22萬人。此外，為鼓勵父母共同陪伴子女成長，新規定讓雙親可以同時申請育嬰留職停薪，雙親也可同時請領津貼，預計有45.5萬人受惠。