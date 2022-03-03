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政院通過台鐵公司化草案 蘇貞昌提「三個承諾」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，今天在行政院會通過。記者侯俐安／攝影
交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，今天在行政院會通過。記者侯俐安／攝影

去年4月2日台鐵發生太魯閣事件造成49人喪命，交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，今天在行政院會通過。行政院長蘇貞昌表達「三個承諾」，包含因歷史包袱造成的債務，政府負擔；因配合政策造成的虧損，政府補貼；基礎建設與重大維修，政府承擔，「交通部讓這歷史改革大力推進，不能再有任何猶疑」。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，台鐵服務國人歷史悠久、廣及大眾，令人感謝。不過台鐵因為長年累積的包袱，而有許多「轉不開」的僵化也是事實，其中債務甚高，很多是配合政策累積；但事故頻繁發生，國人不能忍受、也對不起受難者家屬。

蘇貞昌在會中指出，台鐵要靈活運作、與時俱進，讓乘客安心，非改不可；受難者家屬也嚴正要求改革。他說，社會期待非常高，相信台鐵員工有感受到改革的社會氣氛。

他說，或許員工會擔心，歷史包袱留給未來公司承擔或影響自身權益。但他強調，有幾點交通部長王國材一定要向員工說明，社會期待、受難者及家屬要求，不能不回應；為了台鐵往前進，不能不改革，政府有決心與意志，絕不遲疑，政府提出承諾與保證。

蘇貞昌表達三個承諾，因歷史包袱造成的債務，政府負擔；因配合政策造成的虧損，政府補貼；因基礎建設與重大維修的負擔；政府承擔。

蘇貞昌強調，員工工作權益、相關福利，絕不減損，但台鐵改革也絕不延遲。為了讓公司有更好的經營，員工福利只有增加、工作只有更有保障，至於公司化後員工要選擇公務員或為公司員工，一概尊重，請交通部讓歷史改革大力推進，不能再有任何猶疑，也希望大家站在一起。他說，這都是歷史上必須做的，過去的累積也不是台鐵員工的福利；但如果不改革，台鐵公司員工就會無力。

蘇貞昌表示，希望能以過去其他改革成功的經驗，相關部會大力配合幫忙，尤其第一線鐵道局、台鐵局，要負起責任妥為說明，讓改革成立感受的到，讓承諾實現、讓改革完成。

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