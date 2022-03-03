全台大停電！受困電梯多 醫：小心突呼吸快、負面情緒

全台大停電，各地紛紛傳出電梯受困事件，一旦受困，小心是幽閉恐懼症發作。長庚醫院復健及社區精神科主任張家銘說，幽閉恐懼症為一種急性焦慮反應，可能發生的地點包括搭電梯、捷運、飛機等，如受困電梯時，可能喚起過去不愉快的經驗，而出現過度擔心及不安感，且呼吸、心跳加快，並誇大事情的嚴重性等負面情緒，

「幽閉恐懼症患者面對急性焦慮時，常擔心該怎麼辦？」張家銘說，幽閉恐懼症目前致病原因不明，可能患者為易感體質，只要過去有類似受困情形，又出現嚴重焦慮、快要窒息等不愉快的經驗，當相似情境再出現時，就容易復發，或是有些恐慌症患也容易誘發密閉恐懼症。

張家銘說，不知道停電時間多久，民眾又受困多久，當受困時應及時求救，合併深呼吸、放輕鬆，當受困情形過去，焦慮情緒就會慢慢平復。

張家銘提醒，當幽閉恐懼症患者症狀反覆發作，甚至是不敢坐電梯、坐捷運、搭飛機等，此時依病情嚴重程度，可以採取服用降低交感神經興奮的藥物，或是行為改善、學習放鬆等治療，避免症狀再次復發。