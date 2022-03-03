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梁實秋文學大師獎 楊渡、馬耀民奪魁

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
散文大師首獎楊渡與翻譯大師首獎馬耀民將發表專題演講。(網路截圖)
散文大師首獎楊渡與翻譯大師首獎馬耀民將發表專題演講。(網路截圖)

文學家楊渡的《未燒書》、翻譯大師馬耀民的《北海鯨夢》分別奪得第34屆梁實秋文學獎的散文大師與翻譯大師首獎。此次共計有25位文學大師角逐20萬元的散文大師與翻譯大師首獎得主。主辦單位將於3月12日在國家圖書館舉行頒獎典禮，散文大師首獎楊渡與翻譯大師首獎馬耀民將發表專題演講。

競爭激烈

本屆的文學獎競爭十分激烈，散文大師長名單不僅有來自美國的哈金、來自香港的董橋、韓麗珠、黃可偉，台灣筆耕多年的張大春、周芬伶，以及中生代的馬翊航，遍及各地、各個世代的傑出散文家。翻譯大師長名單則有長年譯介外國詩歌的詩人陳育虹、翻譯大量優秀作品的宋瑛堂、李斯毅、葉佳怡等譯者，以及台大外文系教授馬耀民。

除了首獎之外，散文大師獎優選還包括：周芬伶《雨客與花客》、張大春《我的老台北》、董橋《文林回想錄》與韓麗珠《半蝕》。翻譯大師獎優選包括：李斯毅《慾望莊園》、陳育虹《淺談》、葉佳怡《消失的她們》與顏湘如《消失的另一半》等書。

放眼全球

臺師大全球華文寫作中心主任須文蔚表示，今年共收到61本著作角逐梁實秋文學大師獎，其中有12件（佔19.6%）的作者來自海外，如香港、中國大陸、馬來西亞、美國等地，足見梁實秋文學獎深耕多年的影響度，以及本屆參考國際重要文學獎所修訂的獎制，都能促進好書傳播，也將文學獎項的格局放眼全球、輝映當代。

本屆評選委員包括國內知名作家、學者與各大出版社總編輯，散文大師組為徐國能、陳義芝、陳志銳、陳國球、鍾怡雯；翻譯大師組為高天恩、張瓊惠、梁欣榮、梁孫傑、單德興。複審委員還敦聘了：吳嘉敏、李秀娟、林為正、強勇傑、謝志賢、王盛弘、言叔夏、張惠菁、曾文娟等名家。

頒獎典禮 大師演講

梁實秋文學大師獎訂於每年九月舉辦，除了文學大師的徵件活動，同時設有師大翻譯獎的徵稿，提供有志翻譯的人一展長才的平台，而今年度將英翻中改為越文翻中，也是反思世界語言不應是只有英文，期望透過梁實秋師大翻譯獎，能達到推廣亞洲語言的效果。

頒獎典禮將在3月12日於國家圖書館三樓國際會議廳舉行，頒獎當天安排散文大師首獎楊渡與翻譯大師首獎馬耀民的專題演講，歡迎關注華文散文與台灣翻譯的朋友的到場。

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