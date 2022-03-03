今天是國際愛耳日 醫籲突發性耳聾不可輕忽

聽力損失對個人的生活有嚴重的影響，但據醫師指出，導致突發性耳聾的成因未定，臨床上，觸發的可能因子包括內耳血管病變、內耳損傷、病毒感染、自體免疫疾病、新陳代謝疾病，或是精神壓力過大等，千萬不可輕忽，應提早求醫，以免影響日常生活。

今天是國際愛耳日，台中榮總上午舉辦「為愛聆聽-世界聽力日公益活動」，除了展示從聽力篩檢、輔具、手術等各種解決方案，並與科林助聽器公司合作，由科林捐助30支助聽器給符合補助的病人，希望透過這樣的方式能幫助更多的病人重回有聲的世界。

耳鼻喉頭頸部主任王仲祺說，世界有超過10億年輕人正暴露在永久聽損風險之下，世界衛生組織呼籲的聽力預防保健服務措施有一、疫苗注射，例如注射德國麻疹疫苗減少染病感染，造成聽力損失。二、新生兒聽力篩檢。三、孕期保健。四、中耳炎治療。五、遺傳諮詢。六、職場噪音及娛樂場所噪音防治。七、不當使用耳機。八、避免或減少使用耳毒性藥物等。

他說，台中市一位國小女老師上課時發現漸漸無法聽見學生聲音，診斷發現因雙耳皆為重中度聽力受損，聽力並持續惡化，即使戴了助聽器，上課或與學生互動仍倍感困難，加上疫情下人人戴口罩，讓溝通更困難。所幸後來在台中榮總接受電子耳手術手術及復健，現在已可以重新輕鬆地上課，重拾人生自信心。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師郭哲宏也舉例說，一位43歲的男性機械操作員，5年前因左耳出現耳鳴而求診，經醫師診斷為「單側突發性耳聾」，沒想到最近家庭與工作的雙重壓力，長期難以入眠，右耳又聽不到聲音，並伴隨頭暈。

他說，經檢查並排除患有聽神經瘤的可能後，診斷右耳為嚴重「單側突發性耳聾」，安排住院一周，施打靜脈類固醇，並且進行耳內注射手術，穩定改善出院後，轉為口服類固醇，並重回職場。

郭哲宏說，除了類固醇治療外，亦可輔以PRP高濃度血小板血漿耳內注射，做多元的新式治療方式的選項之一。若病人初期有耳鳴、耳閉塞感，單邊聽力不清楚，以及輕微頭暈症狀時，千萬不能掉以輕心，錯失治療期有可能對聽力造成不可逆性的傷害，甚至恐因突發性耳聾而永久喪失聽力。