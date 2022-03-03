汽檢員、考驗員檢定報名至3月14日 今年新增線上報考

交通部公路總局表示，111年汽車檢驗員汽車駕駛考驗員檢定已開始報名，報名期限至3月14日止，今年除通信報名外，新增線上報名方式，於報名期間開放報名及通信報名書表下載列印，簡章、通信報名書表下載。

公路總局表示，本項檢定每年辦理1次，為便利應考人報名，今年新增線上報名方式，應考人可至報名網站報名、上傳資料及線上繳費(信用卡繳費或金融活期帳戶繳費)，免自行準備報名與回郵信封及相關郵資，不須親赴郵局。

公路總局表示，本檢定報名至3月14日止，線上報名及通信報名兩種方式，應考人應擇一報名。通信報名截止日期以郵戳為憑，親自或委託報名或證件不全者，均不受理。本檢定設台北、台中、高雄3考區，應考人應自行選定應試考區，報名完成後，不得更改。

公路總局表示，詳情可上交通部公路總局查詢，網址為https://www.thb.gov.tw/，或上交通部公路總局公路人員訓練所網站，網址為https://hti.thb.gov.tw/。