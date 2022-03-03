血庫告急 捐血送鳳梨釋迦和鯖魚精

挽袖來捐血。受到疫情及天氣濕冷影響民眾出門意願，加上上周氣溫驟降導致心血管疾病患者暴增，造成全國血庫庫存量嚴重不足。為了鼓勵台北、新北及基隆民眾捐血，即日起到3月12日止，台北捐血中心與海漁基金會及台肥公司手舉辦「捐血送鯖魚精及鳳梨釋迦」活動，數量有限，送完為止。

台北捐血中心表示，大型醫院集中在北部，大台北地區的用血需求量達全台灣三分之一，全年度的各種血型都格外需要民眾愛心捐血。但今年開春以來，北部陰雨綿綿，影響民眾出門意願，希望藉由這波活動拉高血庫存量。

台灣海洋保育與漁業永續基金會（簡稱海漁基金會）表示，捐血之後特別需要補充營養，野撈的台灣鯖魚是高蛋白質、低脂肪的超級營養海鮮，更榮獲永續海鮮標章「海洋之心生態標章」金級漁業認證，很適合天天食用，製作成鯖魚精吸收營養更迅速，每瓶鯖魚精不僅相當於八尾鯖魚的營養價值，與其他種魚精相較，更富含兩倍以上的牛磺酸及18種胺基酸。

台灣肥料股份有限公司響應捐血，提供台東正值盛產期、營養美味的鳳梨釋迦作為民眾捐血贈禮。鳳梨釋迦有豐富的鉀、鈣、鎂、磷等礦物質，有助於心血管與神經系統運作，是捐血後補充熱量的首選水果。本次捐贈活動由海漁基金會到台北農產運銷公司領取鳳梨釋迦後，連同鯖魚精運送至台灣血液基金會「台北捐血中心」所轄11個捐血站據點。

即日起到3月12日止，大台北地區凡至長春捐血室、關渡捐血室、市府捐血室、南海捐血室、板橋捐血站、府中捐血室、汐止捐血室、新店捐血室、三重捐血室、樹林捐血室及基隆捐血室捐血，捐血250cc即送2顆鳳梨釋迦，捐血500cc即送4顆鳳梨釋迦及1瓶鯖魚精，為了確保水果新鮮，每日數量有限，送完為止。