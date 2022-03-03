快訊

哪些國家逆風挺俄羅斯入侵烏克蘭？ 一張地圖秒懂各國立場

郭台銘神預言「2022一定大缺電」 網友高呼：先知

聽新聞
test
0:00 / 0:00

周日起強冷空氣南下 雨勢大有望降雪、最冷急凍10度

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周日晚起冷空氣南下。聯合報系資料照
下周日晚起冷空氣南下。聯合報系資料照

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下周一晚、周二晨平地低溫探10度。

吳德榮說，今晨截至4時53分，本島平地最低氣溫為苗栗通霄鎮14.4度；各地區最低氣溫：北部新北石門區15.5度，中部台中大甲區15.2度，南部高雄田寮區16.7度，東部宜蘭五結鄉16.5度。今晨東側海上有降水回波，觸及東北部陸地，帶來局部降雨。

吳德榮說，今東北風減弱，北部雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率，北台氣溫略升，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，今各地氣溫：北部16至25度，中部15至28度，南部17至30度，東部17至28度。

吳德榮說，明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」發生。

吳德榮說，周六到下周日白天，東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，中南部變化不大；迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴時多雲。

吳德榮說，下周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮說，下周一鋒面通過，中部以北有雨，晚轉多雲；氣溫持續下降、明顯轉冷。

吳德榮說，下周二、三各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮說，下周一晚、周二晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右；模式仍在調整中，應持續觀察。

延伸閱讀

明、周六各一波東北風增強 北台灣轉涼 整周雨這樣下

高溫上看30度 吳德榮：周六東北季風南下乍暖還寒

228連假晴朗舒適 吳德榮：未來10天無強冷空氣

豪雨＋低溫特報！ 吳德榮：今明極寒冷 連日多雨至周三

相關新聞

周日起強冷空氣南下 雨勢大有望降雪、最冷急凍10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢...

婆羅洲雨林探險記：巴哥國家公園 黃一峯驚嘆連連的婆羅洲之旅

八五四年，英國博物學家華萊士抵達婆羅洲，打開生態基因寶庫大門。百餘年後，生態玩家黃一峯追隨著其腳步，展開驚嘆連連的婆羅洲之旅。

極限冰河攀登行：阿拉阿恰國家公園 詹喬愉成功踏足世界之巔

二〇一五年，阿拉阿恰的冰壁上，一個身板小巧的攀冰者低著頭，無畏險阻、勇敢上攀；短短四年後，她成功踏足世界之巔，昂首領受登頂珠峰的桂冠—她是詹喬愉，江湖人稱三條魚。

全台大停電！受困電梯多 醫：小心突呼吸快、負面情緒

全台大停電，各地紛紛傳出電梯受困事件，一旦受困，小心是幽閉恐懼症發作。長庚醫院復健及社區精神科主任張家銘說，幽閉恐懼症為...

政院通過台鐵公司化草案 蘇貞昌提「三個承諾」

去年4月2日台鐵發生太魯閣事件造成49人喪命，交通部推動台鐵公司化並提出「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，今天在...

【飛航模式】機上機下這些行為很「母湯」 小心搭機被列拒載黑名單

雖然疫情影響關閉天空，無法像過去一樣自由搭機到國外旅遊，但天空總有開放的一天，聯合報數位版生活頻道推出全新專欄【飛航模式】，從空服員工作小祕密、搭機潛規則到航空發展史等，以文字帶領大家翱翔天際，專欄將於每周四中午11點30分上線，敬請期待。 餐廳有奧客讓店家頭疼，搭機若出現「奧客」，還可能變飛安隱憂。空服搞不定奧客，航空公司最後只能使出殺手鐧，將旅客列入拒載黑名單裡。但不只是在機上鬧事會被拒載，機下有些行為也可能讓你買了機票卻被擋在機場報到櫃台前，連管制區都進不去...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。