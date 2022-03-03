周日起強冷空氣南下 雨勢大有望降雪、最冷急凍10度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，下周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。下周一晚、周二晨平地低溫探10度。

吳德榮說，今晨截至4時53分，本島平地最低氣溫為苗栗通霄鎮14.4度；各地區最低氣溫：北部新北石門區15.5度，中部台中大甲區15.2度，南部高雄田寮區16.7度，東部宜蘭五結鄉16.5度。今晨東側海上有降水回波，觸及東北部陸地，帶來局部降雨。

吳德榮說，今東北風減弱，北部雲量漸減，西半部晴時多雲，東半部仍有局部短暫降雨的機率，北台氣溫略升，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，今各地氣溫：北部16至25度，中部15至28度，南部17至30度，東部17至28度。

吳德榮說，明天各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；北台白天氣溫續升至28度左右，中南部高溫在30度以上，各地白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；西半部清晨易有「輻射霧」發生。

吳德榮說，周六到下周日白天，東北風略增強再減弱，北台氣溫小幅下降，中南部變化不大；迎風面雲量略增，北海岸及東半部有局部短暫降雨的機率，西半部晴時多雲。

吳德榮說，下周日晚鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部雨勢加大，氣溫下降，海拔3500公尺以上高山有降雪機率。

吳德榮說，下周一鋒面通過，中部以北有雨，晚轉多雲；氣溫持續下降、明顯轉冷。

吳德榮說，下周二、三各地晴朗穩定，白天起冷空氣減弱，氣溫逐日回升。

吳德榮說，下周一晚、周二晨，平地最低氣溫約可降至10度，台北測站則可降至14度左右；模式仍在調整中，應持續觀察。