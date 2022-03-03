好康趁早使用 原民會「行動支付回饋」3月4日提前結束

原住民族委員會配合行政院「振興五倍券」推出兩波段加碼措施，第一波「i原券」活動已於去年11月5日啟動，額度1000元。第二波「行動支付回饋」活動於去年12月15日接續推出，無須抽籤，民眾持台灣Pay配合金融卡至認證店家掃碼消費，可享「滿100元回饋50元」優惠，每人最高可回饋2,500元。原民會表示，因為回響熱烈、預算即將用罄，原定5月底結束的「行動支付回饋」活動將提前於3月4日23點59分截止。

原民會表示，近3個月來民眾響應踴躍，據統計約有近10萬名消費者至各類認證店家消費，尤其是農特產品類、餐飲小吃類及數位3C產品類的績效特別顯著，兩項振興措施也為認證店家創造了投入預算2.04倍的營業收益，因振興特別預算即將用罄，原定於111年5月底結束的「行動支付回饋」活動將提前於3月4日23點59分截止。

原民會也再次提醒已領取1000元i原券的民眾，使用期限只到今年4月30日止。鼓勵民眾在疫情緩解之際，到原民會全台800多家認證店家走走，店家類型涵蓋農特產、手工藝品、特色餐廳、休閒旅遊等，店家種類多元，活動方案或查詢原民會認證店家請至活動網站(https://explorethesun.tw/ciptwpay/ )查詢。