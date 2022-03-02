檢驗檢查部分負擔調整爭議 基層診所盼提高起收金額

健保部分負擔調整勢在必行，各界雖有調整共識，但對調整幅度想法不盡相同。基層醫療協會表示，依衛福部規劃，檢驗檢查部分負擔為基層診所與地區醫院一致，檢查費200元以下免收，201元以上，收費上限100元，但基層診所應有不同收費，提議免收額度應從200元以下提高至300元以下。衛福部表示，目前持續收集各方意見，往後調整上路前會給各醫療院所約一個月準備時間。

「基層診所增加檢驗檢查費用，恐影響民眾就醫意願。」基層醫療協會理事長林應然舉例說明，以慢性病患者每3個月到診所門診抽血檢驗，以及開立慢性病連續處方箋為例，如抽血檢查100元，加上慢箋第一次調劑200元，共增加300元部分負擔，再加上50元基本部分負擔，對比未收檢驗檢查、慢箋部分負擔前，僅有50元基本部分負擔，醫療費用將為原先的7倍。

林應然說，如此不僅影響民眾就醫意願，且難以提升慢性病醫療品質，建議健保部分負擔改革，新增檢驗檢查部分負擔方面，地區醫院維持原方案，診所則免收或提高起收金額，如免收額度應從200元以下提高至300元以下，不同層級醫療機構的部分負擔收費要有所區隔，如此民眾較能接受，衛福部應做更細緻的考量。

衛福部社保司長商東福說，健保仍有社會保險的精神，即便是調整部分負擔也是微幅調整，必須要顧及弱勢，無法完全偏向使用者付費，醫界提出的看法已於上周健保會議充分表達，衛福部就是持續收集各方意見，加以溝通，也一定會再有修正的方案，調整部分負擔不是要藉此達到分級醫療的目的，也不是要改革健保制度，希望各界討論調整方案共識是，「雖然不滿意，但可以接受。」

商東福說，部分負擔調整上路時間，當然是希望愈快愈好，降低民眾疑慮，但現在與各界溝通、取得共識及後續整理，將會花多一點時間，並縮短新制上路前先預告再公告的時間，也希望上路前，應給各醫療院所一個月的準備時間，減少醫療院所行政流程上的困擾。

健保署長李伯璋說，現在就是收集各方意見，但新增檢驗檢查部分負擔，是希望民眾進行檢查前可以多思考一下，減少不必要的檢查。