家扶發起「用愛包圍」 提供弱勢父母到宅育兒指導

家扶基金會今公布「學齡前兒童之父母育兒生活調查」，調查指出，高達9成以上父母認為親職教育課程有幫助且能降低兒虐，但4成卻未曾參與過任何課程，而根據衛福部統計，兒虐案件多數與照顧者親職能力不足有關。家扶今年推動「用愛包圍計畫」，目標強化家庭的親職教育，落實兒虐預防，今年也從國外引進新的親職服務方案，針對育有6歲以下兒少的弱勢父母提供到宅育兒指導，給予父母更多支持。

衛福部統計，兒虐施虐者前三大特質：習於不當管教、負向情緒行為和缺乏親職知識，皆與親職教育有關，親職教育包含孩子發展、管教與溝通、情緒管理等知能，在兒童保護上具有事前預防與事後治療功能。

家扶社工處主任蔡雯瑾指出，家扶的「學齡前兒童之父母育兒生活調查」顯示，雖然高達99.7%的父母認為親職教育重要，98.1%覺得參加親職教育活動或課程可增進育兒能力、93.9%認為親職教育除提升育兒能力也能降低兒虐事件發生，但只有31.8%的父母透過自主學習，38.8％仰賴他人經驗，21.2%是向專業人士學習，更只有8.7%是從政府部分獲取相關資訊。

進一步分析，未能參與親職教育的三大原因，包括53%照顧孩子沒時間、52.1%不知道有課程、38.1%則是上班沒有假。蔡雯瑾說，每個家庭遭遇不同，家扶親職教育服務應採多元形式，包含育兒諮詢、居家環境檢視、到宅指導、親子與喘息舒壓團體活動，親職課程亦規劃托育機制等，給予家長更全面的支持。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，35年來，家扶幫助近3萬名遭不當對待兒少，平均服務1.5年才能讓其中85%家庭漸有正向改變，近5年家扶幫助遭不當對待兒少並協助其家庭恢復功能，平均每年每個受虐兒少至少需花費6萬6570元 ，不但社會成本高，對於無法挽救已逝去的小生命更感到遺憾。

林秀鳳說，唯有積極預防，才不會造成讓人遺憾的事件，家扶發起的「用愛包圍計畫」，即日起啟動募款與兒保T恤義賣，預計籌募3000萬，用於心理創傷復原、親職教育等兒保預防工作，邀請社會大眾一起挺父母、陪孩子。