吸引觀光客 關島即日起推免費PCR最高可省7716元

中小學寒假開學至今已快兩周，學校如火如荼替學生進行健康檢查，量視力、測身高體重是必填項目。近幾年因3C蓬勃發展，學生視力不良率逐年攀升，更有超過七成國中生視力不良。但也有眼科醫師認為，學校體檢雖是早期發現、早期治療，但同學間互相提示，高年級生還會「瞇眼」矇方向，影響測量精準度，建議學齡家長每學期都該帶孩子接受專業檢查，隨時掌握視力變化。

2022-03-03 00:47