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吸引觀光客 關島即日起推免費PCR最高可省7716元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
關島台灣辦事處今表示，即日起至3月底止，限時提供旅客免費PCR檢測，48小時內提供，換算下來，每個旅客最多可省下275元美金（約7716元新台幣）。圖／關島觀光局提供
關島台灣辦事處今表示，即日起至3月底止，限時提供旅客免費PCR檢測，48小時內提供，換算下來，每個旅客最多可省下275元美金（約7716元新台幣）。圖／關島觀光局提供

為了鼓勵觀光，關島從去年7月4日起實施旅客入境免隔離，今則宣布，即日起至3月底止，限時提供旅客免費PCR檢測，48小時內提供，換算下來，每個旅客最多可省下275元美金（約7716元新台幣）。

關島台灣辦事處表示，目前完整接種新冠肺炎疫苗的國際旅客，採取入境免隔離措施，但離境前須進行PCR檢測，目前當日取件者約275美元、72小時內取件約175美元。

關島台灣辦事處表示，國際旅客目前只要符合以下條件之一，入境即可免隔離，包括疫苗完全接種證明（符合美國FDA、WHO認證疫苗）、抵達關島前72小時PCR陰性證明，以及出發前24小時內的陰性抗原檢測結果等。

關島觀光局指出，目前每周7天皆提供檢測服務。旅客需直接跟合作診所預約，電子或紙本檢測結果將於48小時內提供。

關島 疫苗

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