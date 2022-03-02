8項死因來自肥胖 專家籲輕卡管理

「如何消除肥胖？」台灣肥胖醫學會理事長林文元建議，可透過親友陪伴與支持減重、輕卡管理、體重量測等，從根源消除肥胖；對於輕卡飲食，醫師建議，選擇低熱量、高纖維食物來增加飽足感，以降低飢餓感。

胖增染疫重症風險

世界肥胖聯盟估計，全球有8億人有肥胖症，台灣近年數據顯示，成人過重或肥胖率高達47.9%。另外，2020年國人十大死因中，有8項與肥胖相關，研究亦顯示肥胖會增加罹患新冠肺炎時的住院和重症風險。根據國民健康署的定義，18歲以上成人身體質量指數（BMI，體重除以身高的平方）超過24為「過重」，27以上則為「肥胖」。

林文元表示，預防勝於治療，可遵循「ACT」三大方向。包括Accompany藉由親友的陪伴與支持，長久支撐減重決心；Calories輕卡管理，搭配熱量計算及適當的營養調配，加上適度運動來消耗卡路里。

另外，還有Training體重管理與全民學習，民眾可透過國健署健康99網站等資源，打造良好的生活習慣；醫護端則對專業人員進行體重管理相關醫學講座，從基層到醫學中心，讓醫護人員可以透過各種管道幫助民眾進行體重管理。

高纖食物減飢餓

醫師建議，每週若以減輕0.5公斤為目標，則每日應減少攝取500大卡，可選擇低熱量、高纖維食物來增加飽足感，以降低飢餓感。目標設定勿好高騖遠，以做得到為原則，耐心經營，才能從根源消除肥胖因子，進而維持標準身材，降低糖尿病或新冠重症的風險。

現場請到運動網紅示範呼拉圈健康操，也分享了自己的故事，藉由自發性的號召同學一起做運動，減重成功，十分勵志。

不過台灣肥胖醫學會理事張皓翔醫師也分享，有時在公共區域進行自主運動，反而遭到鄰居質疑其正當性，他認為，做運動卻引起他人批評，是整體社會氛圍不夠重視健康所致，應多進行溝通，並鼓勵身邊的人一起運動，讓整個社會更健康。

【更多精采內容，詳見 】