近5千萬改造下山漁港 七股潟湖搭船賞遊更便利

為改善台南七股下山漁港環境及便利民眾觀光，台南市政府結合中央，投入近5000萬元辦理改善南岸碼頭工程及魚市場重建工程，相關工程已在去年10月完工，提供遊客前往七股潟湖生態旅遊更便捷。

七股龍山社區旁的下山漁港，地方俗稱龍山漁港，鄰近七股潟湖，為當地生態旅遊重要景點，漁港深處內陸漁塭排水道內，進出港航道約3公里，出海作業極為不便，市府農業局漁港及近海管理所前年底結合中央投入4826萬元，辦理改善南岸碼頭工程及魚市場重建工程，完成港區南側護岸修繕、道路拓寬及新設搭船設施2座，相關工程去年10月完工。

農業局漁港及近海管理所說，下山漁港漁船筏設籍數82艘，有3家休閒漁筏業者共6艘船艇，遊客搭船可洽業者永順（06）7873036、龍山（06）7871511、龍亨0955-059258，遊船行程來回約1.5小時。從下山漁港出發，經七股潟湖至網仔寮沙洲。

經導覽員介紹，可沿途欣賞蚵棚、紅樹林等景觀，也能巧遇白鷺鷥、招潮蟹，遠眺沙洲及國聖燈塔，欣賞不同於陸地上美麗風光。