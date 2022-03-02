三接外推擬減少生態監測遭拒 今花1.5小時快速通過環評

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查。記者吳姿賢／攝影
中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查。記者吳姿賢／攝影

中油第三天然氣接收站外推方案歷經公投爭議，今天進入環評大會審查，上月初審時，環評委員擔心外推方案導致淤沙更嚴重，影響觀新藻礁生態，但外推整體對環境傷害較輕，只好「兩害取其輕」；今天進入環評大會，中油要求減少生態監測頻率，但遭環評委員反對，其餘方面意見則不多，全案僅花1.5小時就順利通關。

環評專案小組召集人簡連貴表示，此次外推方案很大特色是迴船池、航道承諾不浚挖，有助環境永續，經過三次專案小組初審，委員關心外推方案整體效益、藻礁生態保育，並了解藻礁生長與泥沙覆蓋情形，關心外推對觀新藻礁、大潭藻礁的影響，對於柴山多杯孔珊瑚、小燕鷗等特殊目標物種，也希望建立生態標準作業程序等，經過詳細討論釐清疑慮，中油也願意提出生態保育承諾，小組認為外推方案較原來的迴避替代方案對環境更為友善。

中油過去每月監測大潭殼狀珊瑚藻，認為同一季節不同月份覆蓋率變化沒有顯著差異，擬將調查頻率下修為一季一次；環評委員張學文表示，改變監測頻率並不妥當，殼狀珊瑚藻生長季節為冬天、春天，一個月監測一次「並不為過」，且中油至今只有108至110年的兩年數據，沒有三年的長期資料。

張學文也說，台灣沒有生產天然氣，必須依靠外國供應，油氣無法操縱在台灣手上，其實台灣中小企業很穩定、韌性很強，過去經濟變動時依然屹立不搖，不會一成不變，能源方面也可以做滾動式調整。

經濟部政務次長曾文生表示，天然氣接收站對減碳是重要工程，未來北中南接收站都鄰近主要天燃氣電廠，可有效提高供電穩定度；另外台灣未來能源依存度會愈來愈下降，天然氣只是暫時的橋接能源。

曾文生表示，台灣最大目標是發展再生能源，目前主力為離岸風電、太陽光電，除此之外也在研發地熱、海洋能，今年、明年陸續會有更多新的試驗工作，再生能源發展會更快，因此建設接收站的目的不是擴張天然氣，只是橋接，台灣要擴張的是再生能源。

針對外界長期質疑三接興建的必要性，中油表示，目前台灣不只南電北送，連南「氣」都北送，最早只有高雄永安接收站，後來興建台中二接，北部天然氣超過四成靠高雄、台中輸送；三接設在桃園大潭，將可就近供氣給大潭天然氣廠，輸送路程最短。

環評委員最後決議通過此案，要求殼狀珊瑚藻及漂沙調查在冬季、春季每月至少監測一次，夏季、秋季每季至少一次，要以現場調查方式執行監測，輔以無人機執行覆蓋率調查；柴山多杯孔珊瑚以水深1.9公尺正負0.3公尺為核心區，往外水平延伸五公尺為調查範圍。

環評 中油 大潭藻礁 三接

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