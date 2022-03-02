拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠時間」、「設定固定的起床時間」，都是助好眠的方法。

三招可助好眠

臨床心理學家兼睡眠專家葛蘭納表示，「改變對睡眠的態度」、「設定固定的起床時間」與「醒來不要躺床上」與，是民眾無須花錢就能輕易執行的助眠妙招。首先，總是拖延睡眠時間來看劇、工作的想法需要改變，應該設定一定的睡眠時間，並列為「一天必備的行程表」。

第二，葛蘭納指出，身體會在天黑時，開始分泌褪黑激素，作為「該睡覺了」的信號。但如果民眾的就寢與起床的時間總是不固定，會導致身體放出訊號的節奏錯亂，而影響睡眠的品質。他說，「雖然民眾無法控制什麼時候愛睏，但至少能決定什麼時候起床，加以調節個人的睡眠節奏。」

最後，「醒著的時候不要躺在床上」是能給人最好的睡眠建議，他說，除了不要賴床之外，如果民眾出現失眠狀況，最好先起床，站起來做舒緩活動。他指出，因為以醒著的狀態躺在床上，可能會形成一種「慢性失眠」的聯想，如「床鋪不再是一個平靜入睡的寧靜之地，反而變成輾轉反側的焦慮之地。」

錯誤的提神方法

據世界衛生組織統計，全球約有27%的人口受到睡眠問題困擾。一項調查顯示，美國的睡眠經濟規模已超過300億美元，以每年8%的速度在增長。在美國，失眠治療類藥品的銷售額每年達數十億美元。

然而，《Psychology Today》報導，許多人睡眠不夠時，會採用「咖啡因」、「打盹」或「安眠藥」等方式解決，但研究報告指出，這些方法可能導致民眾在夜間更難入睡，以致睡眠品質更差。

大約66%的失眠患者指出，如果白天感到疲憊，會攝取咖啡因來取得活力，但最終卻產生過量使用咖啡因，反而導致夜間入睡困難的問題。此外，報告有25%人有每天小睡的習慣，但數據指出，他們比起不打盹的人，需要更長的時間才能從清醒進入睡眠狀態。

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