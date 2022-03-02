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「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
醫師高添富年輕時舊照。報系資料照
醫師高添富年輕時舊照。報系資料照

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫學會理事長黃閔照表示，高添富醫師是早期具有醫師與律師執照者，在過去醫療糾紛盛行的年代，高添富醫師貢獻良多，特別是生產事故相關的醫療糾紛案件上，著力非常深，也助於建立後續的制度，對於他的辭世，感到相當不捨。

高添富醫師是台灣早期具有醫師與律師執照者，對於醫療法律的議題具有相當的使命感，台灣婦產科醫學會於一月份的會訊中特別悼念高添富醫師。會訊中提到，高添富醫師曾接受媒體採訪時提及「我學法，目的在建立醫生與社會、法界的溝通管道，創造健全的行醫環境，醫生可以安心行醫，醫療服務品質也才會提升。」

黃閔照說，1996年時，那階段是醫界五大皆空最嚴重的時候，婦產科面對到排山倒海的醫療糾紛，每一件都嚴重受挫醫師的自尊以及對於行醫的初衷，當時高添富醫師主動致電給受到醫療糾紛困擾的醫師，但當時醫師對於這種援助，反而認為是「揭瘡疤」，高醫師主動給予協助，反而吃了閉門羹，但高醫師從未放棄過，持續致力於提供法學知識於醫界。

黃閔照表示，高醫師當年也協助法院以及檢察署等公部門鑒定醫療糾紛案件，以醫師專業的角度，增加鑑定報告的正確性與周延性。高醫師在人生後半段都積極想推動「醫療責任險制度」，但礙於沒有公部門支持，致力10年至今仍未有結果。

根據十大癌症調查，胃癌位居第九位，死亡人數排名位居第六位。罹患胃癌個案中，約有九成曾感染胃幽門螺旋桿菌，恐因未察覺導致慢性發炎，進而發生胃癌。國健署呼籲，遠離胃癌應該要從健康飲食、規律運動，以及定期檢查做起。包含少吃醃製及煙燻食品多蔬果、戒菸節酒、避免共用餐具。而每周運動3次、每次30分鐘、每分鐘心跳至少達130下。若有腸胃不適症狀應及早就醫，有胃癌家族史的民眾，應定期接受檢查。

醫師 胃癌 婦產科

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