邊境鬆綁呼聲愈來愈高 旅行業者推民間版入境團體指引

隨著各國邊境陸續鬆綁，國內解封的號角也跟著響起，台北市旅行商業同業公會、新竹市旅行商業同業公會、嘉義市旅行商業同業公會今發出聯合聲明，向交通部觀光局正式提出民間版本的「入境團體指引」、「出境團體指引」，希望透過觀光局直接向疫情指揮中心爭取「357」鬆綁時程與明確的SOP。

台北市旅行商業同業公會表示，已和台灣觀光策略發展協會在2月18日共同提出「357」鬆綁建議，3月開放商務、5月開放入境遊、7月開放出境遊；優先開放入境團體旅客，因為團體旅客可以透過旅行社接待有效掌握在台期間的足跡，以及可透過防疫保險機制來處理，以因應旅客無法負擔門診及隔離治療費用時的情況。

台北市旅行商業同業公會也提出民間版的入境團體指引，建議只要是非疫情指揮中心公布重點高風險國家人員，且已完整接種兩劑以上，達14天以上者，可由航空公司在旅客辦理報到時負責檢查疫苗護照，並在居住國搭機前2天內進行體溫監測紀錄，提供搭機前 72 小時內核酸檢測 PCR 陰性報告。

至於入境後建議進行一次ＰＣＲ檢測，且採「3+3」，也就是3天防疫旅館居家簡易，再加上3天自主健康管理，且於檢疫期滿前(檢疫第3天)進行第2次PCR檢測，結果為陰性者方可開始進行旅遊；倘於入境檢疫(3天檢疫)期間確診者，由旅行社協助就診與隔離，旅客負擔治療費用與隔離費用。

台北市旅行商業同業公會也提到，「完全接種3劑疫苗免隔離入境」的政策一旦時機成熟，希望就能直接取消隔離。

台北市旅行商業同業公會表示，隔離期間或住宿期間團體旅客若屬於單一旅行社組團（學校、公司行號）的關係，可以為二人一室，若是團體散客合併則建議一人一室。此外，來台期間的預定遊程須事前（出發前三天）經由旅行公會送主管機關報備。

公會也建議，為了加強接待人員防疫教育訓練，領團人員(導遊或領隊)班，導遊須先接受8小時衛生教育課程，才能接待入境團體。在台旅遊期間，導遊協助旅客記錄體溫，每三天筷篩一次，禁止搭乘大眾交通工具。

此外，台北市旅行公會與產險公會也將共同制定防疫旅遊險，由旅行社來為國外遊客投保，並由台北市旅行公會與台北市旅館公會、桃園市旅館公會、新北市旅館公會共同選定防疫旅館，由接待旅行社來為國外旅客安排住宿。

旅客人數部分，建議初期開放350人，其他一般團體為一團上限100人；每天入境團體總人數新增上限三千人，後續階段性檢討是否全面開放。

台北市旅行商業同業公會也呼籲，希望5月上旬就開放外國旅客來台，只要是非疫情指揮中心公布重點高風險國家人員盼可優先開放。

至於出境旅客部分，公會則認為應優先開放入境團體旅遊，然後再開放出境團體旅遊，團體人數不最多不超過30人，回國同樣是採「3+3」的隔離政策，希望7月可開放。