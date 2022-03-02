影／竹科跳電半導體受創 王永壯：單一事件、供電無虞

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
竹科管理局局長王永壯今天受訪表示，該起事故主因是廠商設備端故障，電力無法輸出導致壓降，不是斷電。記者趙宥寧／攝影
竹科管理局局長王永壯今天受訪表示，該起事故主因是廠商設備端故障，電力無法輸出導致壓降，不是斷電。記者趙宥寧／攝影

新竹科學園區昨天下午15時18分發生大規模電力壓降，起因於晶圓代工廠力積電（6770）主變壓器跳脫故障，導致力積電與鄰近的台積電、世界先進、友達等大廠生產都受影響，受創產業涵蓋半導體、光電兩大領域，實際損失仍待清查。

竹科管理局局長王永壯今天受訪表示，該起事故主因是廠商設備端故障，電力無法輸出導致壓降，不是斷電。他也提到，一年會發生幾次壓降，原因皆不同，但跟用電量無關，昨天是單一事件。

王永壯也說，每次事故發生後，會針對事故原因提出檢討報告，並跟台電、廠商一起看如何防範，避免再次發生。

王永壯表示，就昨天的事件來講，今年度會將該廠商列為特別輔導的廠商。每年都會針對廠商做電力品質的輔導與檢查，包含供電系統，避免跳脫設計等，昨日的情況不會有受損，但敏感機器會停機，需要重新復機。

王永壯強調，供電品質穩定是園區發展半導體產業重要的措施，所以不是只有台電，也包括園區廠商、管理局要針對每個事件進行檢討，供電品質穩定。

竹科昨天下午發生0.05秒到1秒之間的電壓下降（C級壓降）事故，竹科內廠商測得壓降幅度介於79%至95%之間，半導體製程的敏感機台大多有不斷電系統（UPS）保護，其餘機台則會跳脫電力，啟動保護程式。

對此，力積電昨天回應，壓降時間相當短暫、僅0.101秒，部分較敏感的生產機台有跳掉，正在查明原因。但跳電時間短暫、機台也快速重啟，對生產影響有限。

半導體 台電

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