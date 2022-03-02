三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是令人唾棄的，相信藻礁的價值會愈來愈被受到重視，台灣世代會永遠記得藻礁的傷痕和劊子手；期盼三接外推方案過關時，就是藻礁不再受傷害的開始。

藻礁公投推動聯盟、台灣蠻野心足生態協會等環團人士今天到環保署前舉辦記者會，重申對三接外推方案的訴求，包括信守三接外推「不浚挖、不造地、不破壞生態」等公投承諾，違反承諾要拆堤還海，公開天然氣供需及價格資料、全面檢討天然氣政策等。

潘忠政表示，公投雖然沒有過關，但藻礁價值不會因此減少，公投沒過也不代表「三接沒有蓋在藻礁上」這句話不是謊言，如果無法珍愛藻礁就談不上永續發展，不能友善海洋、友善環境，「能源轉型都是騙局」。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，我國天然氣高度仰賴進口，去年俄羅斯供氣量占我國9.7％，俄羅斯入侵烏克蘭戰爭可能影響未來國際能源供應量與價格；過去政策高度依賴天然氣等化石能源，除了三接，一、二接都還在擴建，五接陸域也在開發當中，未來還有四接、五接海域及六街等計畫。

蔡雅瀅說，政府應完整公開天然氣供需及價格資料，並全面檢討天然氣政策，提高地熱、太陽能等再生能源的自給率，降低對進口能源及化石能源的依賴，並以2050淨零碳排為前提，提出未來天然氣需求下降時，接收站退場的生態復育計畫。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，台灣高度仰賴天然氣進口，若發生戰爭，四面環海的台灣可能被切斷所有能源原料的供應，目前政府卻大量興建天然氣設施，如果考量天然氣發電為過渡能源，所有設施的退場機制、退場年限都應該在開發時就納入考量，呼籲政府建立天然氣接收站退場機制，並提出拆堤還海的生態復育計畫。

永安漁港討海人協會理事長楊門圈說，興建三接漁民是最大受害者，作業、航行、漁獲量都會受到非常大的損失，例如碰到風浪時，漁船航行會不安全，且這也不只是幾年時間，一定會是幾十年的長久性影響，這兩年漁獲量直直下滑。

協助校園連署公投、文化大學學生初承宣表示，希望政府尊受公投時向選民所保證的外推方案，而不是想矇騙過關做做樣子，會持續監督政府是否採用當時保證傷害藻礁最小的方案。