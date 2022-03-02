避免弒親釀長照悲歌 醫師提供失智者照顧三支箭

失智症患者照顧不易，有家屬因身心不堪負荷弒親，南投醫院身心科醫師沈政男提出失智照顧三支箭，針對失智照顧提供藥物、非藥物及長照三個層面來討論。

老人被診斷失智症後，家屬很關切：「可否吃藥，延緩退化？」民眾常認為失智就是容易忘記事情，但失智症並非僅是健忘，還會出現睡眠時間混亂、行為失序、妄想甚至攻擊行為，讓照顧者撐不下去。

沈政男醫師說，失智症依主要可分成阿茲海默型、血管型、路易體/巴金森型與額顳葉型，而如果是阿茲海默型或巴金森型，服用延緩退化的藥物略有效果，其他型失智症的療效較差。藥物有兩種，一是乙醯膽鹼酶抑制劑（如Donepezil），另一種是NMDA受體拮抗劑（如Memantine），原本健保規定只能使用單一藥物，目前已有條件開放合併使用。

沈政男說，藥物只能暫時、略為改善認知功能，患者還是會繼續退化。而最讓家屬困擾的是失智症心理與行為症狀（BPSD），比如被偷妄想、躁動、失眠、抗拒照顧等症狀，這時應在白天提供老人家夠多夠好的活動，讓他們不會打瞌睡，放鬆身心，讓情緒穩定。

家屬也須學習照顧技巧，當老人家要求回家、找親人的時候，可利用短期記憶不佳的特點，滿足底層需求，比如有可能是肚子餓而吵著要回家，可帶他們出去繞一圈，順便做運動。家屬之間應該協調充分照顧人力，而非把照顧責任丟給一、兩人。

「長照2.0」可提供居家與日間照顧，也有短期機構喘息照顧。但申請外籍看護，一般須達中度失智程度。至於全日機構，最理想是失智團體家屋，或失智照顧專區，但台灣目前仍在發展，床位有限。照顧失智老人家雖然不輕鬆，若能掌握失智照顧三支箭，當可減輕照顧負擔，並提升老人家的生活品質。