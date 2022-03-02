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雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義阿里山地區因天候不穩，春季常有午後雷陣雨。圖／漫步在雲端的阿里山版主黃源明提供
嘉義阿里山地區因天候不穩，春季常有午後雷陣雨。圖／漫步在雲端的阿里山版主黃源明提供

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山氣象站表示，這和嘉義縣山區氣候不穩有關，民眾可依雷聲聽聲辨位或上氣象局網站提前預防。

據彭啟明依各縣市面積大小統計，2021年最容易被雷打到的縣市分別是嘉義市，其後為臺南市、嘉義縣，以「閃電密度」計算，嘉義市位處阿里山旁，夏季時午後雷雨天天發作，在「閃電密度」的排行榜上已經連續4年蟬聯第一。

阿里山氣象站主任朱瑞鼎說，山區相較平地較容易午後雷陣雨多，氣候不穩相對落雷也多；夏季午後地表受太陽輻射加熱作用產生強烈上升氣流，日出後，上坡谷風伴隨日照增強，近午時分對流作用在近山區處形成積雲，午後發展成積雨雲。

如何預防落雷，朱瑞鼎說，盡量不要久居空曠處，也避開如大樹或變塔等凸出物，出門前可上氣象局看雷達回波圖。戶外活動可依「聽聲辨位」研判，聲速約每秒300公尺，看到閃電後計算隔多久聽到雷聲，秒數乘以閃電可推估落雷距離。

舉例來說，若看到閃電後隔5秒聽到雷聲，可大致推算落雷距離約1500公尺。隨雷聲秒數減少也代表落雷漸進，朱瑞鼎說，若預估雷電距離5公里內，就要開始想辦法躲避，進入室內或尋找安全躲避處。

俗諺云，「驚蟄聞雷米似泥」，驚蟄這天如果聽到春雷，則表示萬物復甦、今年會豐收，而從氣象角度來說，在驚蟄過後，春雨開始變多，閃電打雷的現象會開始頻繁發生，進入到一年一度的雷雨季。

嘉義 阿里山 氣象局

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