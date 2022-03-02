富邦人壽推河川保育白皮書 學者倡「河川復育運動」

富邦人壽、荒野保護協會去年共同發布「台中烏溪川廢調查報告」，今天再度推出河川保育電子白皮書，盼能推動環境永續理念，學者也強調「河川復育運動」，因為健康河川能帶給人們生活許多有益的「生態系統服務」。

富邦人壽連續三年支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，繼發布中部河川首份「台中烏溪川廢調查報告」，也舉辦「永續未來，從護一條溪開始」烏溪流域保育研討會，並節錄會中精華發布「電子河川保育白皮書」。

荒野保護協會劉月梅理事長表示，根據「台中烏溪川廢調查報告」，約有六成川廢為一次性塑膠製品，且有80%的廢棄物集中在20%的河段，源頭落實減塑、並集中清理川廢熱點河段，為當務之急的重要解方。

台北大學教授廖桂賢強調「河川復育運動」的重要性，必須致力恢復河川健康，因為健康河川能帶給人們生活許多有益的「生態系統服務」，包含洪水調節（防災）、水質淨化、及休閒娛樂等，唯有讓民眾認知這一層「河川跟人的關係」，才能轉換成行動力，支持河川復育。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，因應國際ESG浪潮興起，積極落實永續經營理念，並呼應聯合國永續發展目標SDGs、自主發表環境永續宣言；此次跨界推動河川保育是一個善的起點，未來將持續擴大永續影響力，為社會、環境與人創造共好的正向循環。