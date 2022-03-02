聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦人壽推河川保育白皮書 學者倡「河川復育運動」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
富邦人壽舉辦烏溪流域保育研討會，並節錄會中精華發布「電子河川保育白皮書」。圖／富邦人壽提供
富邦人壽舉辦烏溪流域保育研討會，並節錄會中精華發布「電子河川保育白皮書」。圖／富邦人壽提供

富邦人壽、荒野保護協會去年共同發布「台中烏溪川廢調查報告」，今天再度推出河川保育電子白皮書，盼能推動環境永續理念，學者也強調「河川復育運動」，因為健康河川能帶給人們生活許多有益的「生態系統服務」。

富邦人壽連續三年支持荒野保護協會「河川廢棄物快篩調查計畫」，繼發布中部河川首份「台中烏溪川廢調查報告」，也舉辦「永續未來，從護一條溪開始」烏溪流域保育研討會，並節錄會中精華發布「電子河川保育白皮書」。

荒野保護協會劉月梅理事長表示，根據「台中烏溪川廢調查報告」，約有六成川廢為一次性塑膠製品，且有80%的廢棄物集中在20%的河段，源頭落實減塑、並集中清理川廢熱點河段，為當務之急的重要解方。

台北大學教授廖桂賢強調「河川復育運動」的重要性，必須致力恢復河川健康，因為健康河川能帶給人們生活許多有益的「生態系統服務」，包含洪水調節（防災）、水質淨化、及休閒娛樂等，唯有讓民眾認知這一層「河川跟人的關係」，才能轉換成行動力，支持河川復育。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，因應國際ESG浪潮興起，積極落實永續經營理念，並呼應聯合國永續發展目標SDGs、自主發表環境永續宣言；此次跨界推動河川保育是一個善的起點，未來將持續擴大永續影響力，為社會、環境與人創造共好的正向循環。

荒野保護協會 廢棄物 水質

延伸閱讀

興大、清大探究溪流生態 昆蟲為食物鏈重要角色

不使用除草劑、毒鼠藥獲補助 台南歡迎農漁民來申請

新生兒剩15萬...國內婦產3學會擬友善孕產白皮書救生育

清泉崗開發案恐滅環頸雉 環保局:不排除找動物專家討論

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

關島觀光局宣布 再次推出旅客免費PCR檢測計畫

關島觀光局（GVB） 宣布，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。