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7旬婦服藥時鋁箔紙卡喉嚨 仁醫余方榮棄休假奔回救人
彰化一名張姓國小教師228連假帶母親到屏東恆春旅遊，母親吃藥時不小心連外包裝的鋁箔也吞下，卡在喉嚨與食道間，深夜由恆春基督教醫院急送高雄醫學大學附設中和紀念醫院，醫師余方榮接獲醫院通報，馬上放棄休假返回醫院幫婦人取出異物，讓張老師家人好感激。
彰化張老師228連假帶母親到屏東旅遊，27日晚間7點多母親吃藥不少心把包裝藥丸的鋁箔也吞下，恆春基督教急診當班醫師檢查發現無法處理，馬上轉送百公里外的高雄醫學大學附設醫院掛急診。
婦人深夜11點多送達，高醫急診部原排訂隔天早上取出，但由於她血壓持續偏高，家人擔心，最後拜託聯絡醫師緊急處理，結果余方榮醫師馬上放棄休假，半夜回醫院幫忙做胃鏡，治療過程並引導婦人放鬆，避免鋁箔紙尖銳，傷及食道，但前兩次都沒能成功，正考慮換工具破壞鋁箔時，婦人順利嘔出，解除虛驚。
余方榮表示，救人原本就是醫師的天職，無足掛齒。高醫資深員工則說，余醫師向檢是病人至上，對待患者親切有耐心，多年前他全家到國外旅遊，得知一名長年看診的病人到院急診，居然中途趕回國救人，留下妻小繼續未完成的行程。
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