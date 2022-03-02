氣候衝擊加劇 學者：台灣須重視極端事件複合式風險

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）「氣候變遷影響與調適」，科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫」科學團隊昨發布台灣氣候衝擊最新數據，顯示極端事件導致連動性的複合式風險，是台灣最需重視的災害，學者強調，以永續價值驅動調適，才能發展台灣的氣候韌性、應對危機。

台灣科技媒體中心今天邀請國家災害防救中心氣候變遷組研究員李欣輯、國家災害防救中心氣候變遷組組長陳永明，以及中央大學水文與海洋科學研究所教授李明旭，解析台灣最新出爐的衝擊與調適資料。

李欣輯表示，從IPCC報告的框架提醒，台灣最需要注意複合性與連動風險。莫拉克風災前後就是連動風險與複合性災害最直接的案例，從缺水到極端降雨，釀成中下游坡地崩塌、城市淹水、社經損失，進而影響下游居民生命安全；依據氣象局測站資料，自1911年至2020年長達110年的統計資料，台灣平均增溫已達攝氏1.6度，高於全球平均。

李欣輯表示，有效的調適措施可以減緩氣候風險，對於複合性災害好發的台灣地區，如何滿足短期防災需求，同時兼顧長期的調適策略，此外也必須把握各個可能調適的契機，例如都市化趨勢雖然使都市成為氣候威脅的熱點，但同時因人口集中於都市，也讓更多公民有實質參與調適規畫的機會。

陳永明表示，預估近20年內全球平均增溫極可能達攝氏1.5度，可能面臨台灣水稻減產、高山森林的適生面積大幅度減少、病媒蚊往北擴散、因豐枯加劇導致水資源調度難度增加、空氣汙染在氣流相對穩定下越加嚴重等問題。

李明旭表示，台灣民眾認為氣候變遷導致水資源短缺是重要的課題，但卻認為不具迫切性，凸顯社會大眾對氣候調適迫切性的意識尚不足。實務上若要應對氣候變遷造成的災難與衝擊，需要跨領域、跨部會與利害關係人共同參與協作，將科學知識落實到調適路徑的規劃，兼顧社會、環境與經濟，才可能發展具「永續價值驅動的調適策略」。

因為調適牽涉的面向廣泛，李明旭提醒，「沒有任何單一調適措施可以解決所有問題」，在種種複雜的問題與價值中，氣候知識不斷更新，新的氣候科學資訊有助於應對災害，例如用防水擋板避免路面積水淹進地下室，是非常在地的自主調適措施，但如果民眾沒有意識到，未來極端天氣事件下，淹水的幅度規模可能超越以往，就難以應對危機。