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你家鄉上榜了嗎？氣象專家揭「最雷縣市」：特定季節天天發作

聯合新聞網 / 綜合報導
彭啟明揭密台灣閃電落雷的現象，大部分都集中在哪些縣市。 示意圖／ingimage
彭啟明揭密台灣閃電落雷的現象，大部分都集中在哪些縣市。 示意圖／ingimage

本周六（3月5日）為二十四節氣的驚蟄日，萬物聞春雷乍響，將從沉睡中甦醒。氣象專家彭啟明也在臉書粉專發文，針對台灣的閃電落雷大解密。從氣象角度來說，驚蟄過後，春雨開始變多，閃電打電也會變得頻繁，並進入到雷雨季。

彭啟明指出，2021年臺灣周遭共發生近1200萬筆閃電，主要分布集中在西部的沿山地區，閃電來源就是在夏季幾乎每天都會發生的午後雷雨。而過去幾年的落雷分布，也大致和2021年差不多，但2019年比較特別，因為受到強盛的西南季風影響，南部平地的落雷相當的多。

而哪個縣市最容易有落雷呢？從閃電發生數量來看，2021年前三名分別為臺南市、南投縣及高雄市。其中，臺南市及南投縣連兩年都上榜，主因是午後雷雨發展旺盛的緣故。

至於最容易被雷打到的縣市在哪裡？彭啟明指出，若考慮各縣市的面積大小，以「閃電密度」來計算，2021年最容易被雷打到的縣市為嘉義市，其後為臺南市、嘉義縣。他解釋，因為嘉義市位處阿里山旁，夏季時午後雷雨天天發作，在「閃電密度」的排行榜上已經連續4年蟬聯第一。

值得注意的是，從粉專圖卡還可發現，縣市閃電數量前十名之中，就有六成集中在中南部，不過新北市的閃電數近年卻有逐漸增加的趨勢。另外，在2019年，新竹市與連江縣也榜上有名。

小辭典：對地閃電、雲中閃電怎麼分？

對地閃電是就俗稱的「雷擊」，有機會打到地面，並對生命財產造成直接威脅。

雲中閃電僅在雲中互相放電，時常聽到的「悶雷」就是其中一種，通常是大雨發生的前兆。

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