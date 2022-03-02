喝手搖飲胖到破百肝指數飆 胖弟上大學為脫單減20公斤

肥胖為不容忽視的健康問題。一名林小弟（化名）從國中開始愛喝含糖飲料，體重飆破100公斤，肝功能指數跟著飆漲，多年來減重、復胖不斷來回，到上大學後開始注重外表、交女友，終於認真配合醫療團隊進行體重控制，不僅成功降至80公斤並維持體重，肝功能指數也恢復正常。

世界肥胖聯盟（World Obesity Federation）估計，全球有8億人有肥胖症，且兒童肥胖問題日益嚴重，預估未來十年人數將增加60%，在2030年將達到2.5億名肥胖兒童。根據國健署定義，腹部肥胖定義，男性腰圍大於90公分、女性腰圍大於80公分。據統計，台灣成人過重及肥胖比率高達47.9%，兒童及青少年肥胖盛行率高達11.21%。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，與肥胖相關疾病包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、退化性關節炎、癌症、睡眠呼吸中止症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症、胃食道逆流等。

林文元指出，台灣國人十大死因中，有8項與肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化等，導致醫療費用與社會成本的提升。

林文元說，肥胖除造成免疫功能受損，降低肺活量，更會增加罹患新冠肺炎時重症風險，住院率是正常體重者的3倍，且肥胖住院者較健康體位住院者多2倍死亡率。

台灣肥胖醫學會理事、台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔提醒，減重固然困難，更大的挑戰是長久維持減重結果，減重不需要貪快、貪多，循序漸進地減輕5-10%的體重，即可帶來許多好處。

台灣兒科醫學會理事長李宏昌表示，台灣約3至4成的孩子屬於過重或肥胖，但孩子仍在成長階段，可以藉由增高降低BMI指數，或用餐盤減量方式，每天減少10%份量，10周後即可減少30%熱量攝取，但如果每天多吃10%份量，10周後恐增加3倍熱量。

孩童控制體重除了飲食之外，睡眠、運動更重要。李宏昌提醒，睡眠也很重要，像造骨細胞多在凌晨3至5點作用，睡眠足夠才能長得高，若睡不足容易發胖。運動的話可以找朋友，或者父母陪孩子去運動。他表示，統計成人死亡率最低、活最久的族群，是體重多半介於BMI24、25左右，屬於稍重但不肥胖。

李宏昌表示，對於體位過重的孩童，應從家庭、學校、醫療各個層面瞭解問題的根本，並適時透過醫療介入，定期監測血脂、血糖與肝功能等，幫助進行體位管理。

3月4日為世界肥胖日，今年主軸「Everybody Needs to Act」，台灣肥胖醫學會、臺灣兒科醫學會及國民健康署一同呼籲議題，林文元提醒，過重及肥胖者需要同理、陪伴及專業醫療協助，並提出「ACT」體重管理行動方案：Accompany（陪伴與支持）、Calories（輕卡管理）、Training（體重管理與全民學習），期望以支持與鼓勵代替歧視，能更積極聆聽、觀察、體會他們的感受。

體重管理行三項動方案（ACT）

1.Accompany陪伴與支持：過重及肥胖者需要同理與陪伴，以長久支撐減重之決心，更需要專業醫療協助。小從周邊親友，大至整體社會，都應以支持代替歧視，給予減重者陪伴和幫助。

2.Calories輕卡管理：有效率的減重計畫，應搭配熱量計算及適當的營養調配，加上適度的運動來消耗卡路里，達到健康體重的範圍。