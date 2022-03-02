聽新聞
test
0:00 / 0:00

嗜喝含糖手搖飲體重破百 靠2招1年減逾20公斤

中央社 / 台北2日電
含糖手搖飲人人愛，但一不小心就可能體重失控。示意圖/聯合報系資料照
含糖手搖飲人人愛，但一不小心就可能體重失控。示意圖/聯合報系資料照

含糖手搖飲人人愛，一不小心就可能體重失控，林小弟國中起愛喝含糖飲，體重飆破百，上大學後開始重視外表的他配合醫療團隊建議，透過飲食調控、運動，1年減逾20公斤。

每年3月4日是世界肥胖日，肥胖在台灣一直是健康隱憂，短短20年間，台灣成人過重或肥胖率從1993年至1996年的32.7%，已飆升到47.9%，台灣肥胖醫學會理事長、中國醫藥大學附設醫院社區暨家庭醫學部主任林文元今天在記者會中提出警示，全台恐有超過上百萬人有肥胖症。

以盛行率推估，18歲以上成人平均每5人就有1人有肥胖問題。林文元表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，民眾外出運動意願銳減，恐怕增加肥胖人口比例，但可怕的是，肥胖者感染COVID-19時的重症風險是一般人3倍，死亡風險更是一般人2倍。

台灣肥胖醫學會理事、台大醫院家庭醫學部主治醫師張皓翔說，光靠飲食控制確實可以瘦下來，輕微、可忍受的飢餓感是必要的，但不能過度餓肚子；運動不僅可長期降低體脂肪及內臟脂肪，效果也遠大於減重本身帶來的影響。肥胖治療，飲食、運動缺一不可，兩者搭配才能使身體更健康。

至於藥物或手術，張皓翔表示，藥物是飲食、運動以外的輔助治療，用藥前須跟醫師充分討論治療目標，由專業醫師開立，不可使用來路不明藥物；手術主要針對重度以上肥胖、健康亮紅燈者，術前須與專要醫療團隊進行充分諮詢與評估。

減重過程中，維持體重也是一大考驗，張皓翔建議，減重時讓自己吃飽、吃巧，是減少熱量的聰明作法，選擇低熱量高纖維食物可增加飽足感，降低飢餓感。可以每週減輕0.5公斤為目標，就須每天減少500大卡熱量，目標設定不要好高騖遠，以做得到為原則，在均衡飲食前提下，耐心經營即可。

衛福部國民健康署副署長賈淑麗提醒，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，還可能會導致各種心血管和代謝等疾病；2020年國人十大死因中有8項與肥胖相關，研究亦顯示肥胖會增加罹患COVID-19時的住院和重症風險；改善肥胖問題，刻不容緩，鼓勵勇於尋求專業團隊、醫療人員的協助。

肥胖 COVID-19

延伸閱讀

竹北遠百破300元天價手搖飲 他霸氣砸萬元請同事曝11字評價

連鎖飲料店齊喊漲？北區「50嵐」3月1日起全面漲5元

始祖級珍奶霸主 網狂推「這間」：時代眼淚

竹北遠百手搖飲一杯385元 引網討論價錢接受範圍：春水堂是極限了

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

關島觀光局宣布 再次推出旅客免費PCR檢測計畫

關島觀光局（GVB） 宣布，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。