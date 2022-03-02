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援助烏克蘭！ 台灣代理商發起聯合勸募義賣烏克蘭櫻桃酒

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒，由Mariwood公司在烏克蘭Sumy區成立於1897年的酒廠Gorobyna生產釀造。圖／摘自WishNivka.com。
慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒，由Mariwood公司在烏克蘭Sumy區成立於1897年的酒廠Gorobyna生產釀造。圖／摘自WishNivka.com。

俄羅斯侵略烏克蘭，震驚全球，身在高雄的慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒代理商吳昱宏，決定以手邊僅剩的300組（每組6瓶）慾望精靈烏克蘭櫻桃酒發起義賣，委請青山永續會計師事務所協助，透過中華社會福利聯合勸募協會（聯合勸募）代為收受捐款，捐款指定給烏克蘭當地救援組織，期待能幫助烏克蘭面對這次的挑戰與危機。

從事木材生意的吳昱宏，因為工作的緣故，最近5年頻繁造訪烏克蘭，「新聞上提到的許多地點，都是我過去拜訪過的，因此感受特別深刻。」

慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒，則是吳昱宏與烏克蘭友人共同成立的烏克蘭櫻桃酒品牌。「許多人都在關心WishNivka烏克蘭櫻桃酒，是否有受到戰爭的影響？答案是有的！我們的合作酒廠，受到戰爭的影響，目前已經停產了。」

為了希望幫助烏克蘭度過危機，吳昱宏透過聯合勸募提供一個專用帳戶，指定捐款給烏克蘭朋友推薦的烏克蘭拯救生命組織（https://savelife.in.ua/en/donate/）。「這個帳戶將會分批捐款，彈性調整，若戰事發展不如預期，我們將捐往幫助難民的適合組織（由聯合勸募調查協尋對象）。」

「我們希望拋磚引玉，讓更多有意願幫助烏克蘭的人，有正確的管道去提供協助。」吳昱宏表示，不一定要透過認購酒款才能捐款，「也可以聯繫聯合勸募，直接匯到聯合勸募指定帳戶。」

慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒，於國內酒展展出。圖／摘自WishNivka烏克蘭櫻桃酒官方臉書。
慾望精靈（WishNivka）烏克蘭櫻桃酒，於國內酒展展出。圖／摘自WishNivka烏克蘭櫻桃酒官方臉書。

烏克蘭 捐款 戰爭

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