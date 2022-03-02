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「港動淡水」正式開跑 帶民眾探訪淡水商港今昔繁華

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府將從3月辦活動到7月，帶民眾探訪淡水之美。圖／淡水古蹟博物館提供
新北市府將從3月辦活動到7月，帶民眾探訪淡水之美。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市文化局於今日宣布「港動淡水」活動正式開跑，文化局長龔雅雯表示，今年適逢淡水開港設關160周年及馬偕來台150周年，市府將邀民眾從3月份開始一路尋訪淡水國際商港的今昔繁華風貌，包括5月「關關PASS！淡水開港設關160周年特展」及7月「港動淡水兒童歡樂季」等各種大型展演活動，歡迎大家到淡水感受當年的情景。

「港動淡水」首波活動為戶外戲劇表演、文化行旅及好禮戳戳樂。其中，戶外戲劇表演「淡水開港設關故事派對-歡迎光臨1862」由深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」與淡古合作，融合說書、戲劇、鼓樂、偶戲等多元形式，重現當年開港設關的故事。

淡水古蹟博物館表示，該劇將在4月2日、4月9日、4月23日、4月30日（六）下午4時30分在淡水海關碼頭演出。3月7日中午12時將陸續開放預約4場次搖滾區各10席，預約成功並現場完成報到再加贈野餐墊。另外3月12日下午3時在淡水金色水岸還會有快閃演出。

淡水古蹟博物館指出，「港動淡水文化行旅」則會推出2條主題導覽路線，分別為「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」，並搭配「港動淡水」各月活動安排專屬內容，每場限量20人，每人200元，同步於3月7日中午12時起開放線上報名，額滿為止。

淡水古蹟博物館提到，「淡水開港好禮戳戳樂」則是在3月12日起在淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士洋行及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）開跑，凡購買以劉銘傳、馬偕、郇和及約翰陶德等人物推出的「淡水開港」LINE貼圖就可參加戳戳樂，人人有獎，最大獎項市值3000元，限量600份。

「港動淡水」活動正式開跑，市府將舉辦一系列活動。圖／淡水古蹟博物館提供
「港動淡水」活動正式開跑，市府將舉辦一系列活動。圖／淡水古蹟博物館提供

淡水 古蹟博物館

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