2萬多家農地違章仍未納管 環團籲行政院堅守320大限

依照工廠管理輔導法規定，農地違章工廠申請納管期限將於今年3月20日屆滿，目前全台4.5萬家2016年5月20日前既有農地違章工廠，有2.3萬家已進入納管程序，但尚有2萬多家未申請納管。環團呼籲，行政院應應堅守320期限，不放寬既有低汙染納管期限、不放寬農產業群聚地區認定標準，民進黨不該被少數違法者軟土深掘。

地球公民基金會今天舉辦記者會表示，政府2010年起修正工輔法開放納管，2014年、2019年二度展延納管期限，等於至今有長達12年的時間，這些廠商已經是第三次被給予就地合法機會，卻仍舊高達一半在賭政府不會認真執法。

地球公民基金會說，時值選舉年，今年1月以來未納管廠商再次集結，假借弱勢之名要求政府持續鬆綁限制，少數民意代表也積極爭取放寬，進行「選民服務」，如農業縣立委林岱樺等人擬聲請釋憲放鬆農產業群聚地區限制，讓更多違章工廠可以就地合法，甚至讓立法院長游錫堃召開協商會議，不僅未曾重視違章工廠受害者的聲音，還罔顧農業生產環境與台灣糧食安全。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，統計電話、email、紙本信件及線上回報系統，近兩年地球公民基金會已經收到1500件以上的農地違建回報，且陳情人皆因有遭到報復的恐懼，幾乎都以匿名陳情求救，也因為害怕檢舉個資遭洩露、受到報復，才會改向民間團體求助，而非向政府舉報。

地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮指出，除了受害民眾的陳情，地球公民也收到許多廠商詢問納管法規問題，從電子郵件提供的截圖裡指稱，「我們其實也一直在找立委找議員去拖延」、「我左邊的鄰居和我右邊的鄰居都斷電了，冒冷汗」、「沒想到玩這麼硬」等對話，發現廠商、地主之間都在觀望政府是否有所作為。

賴沛蓮說，行政院蘇貞昌2019年修法前「不汙染、不新增、不危害公安」的三不承諾言猶在耳，經濟部目前竟僅承諾四月後會公開未納管廠商清單，公布時卻會挖掉廠商名稱及地址等關鍵資訊，讓納管廠商意願大打折。

地球公民基金會呼籲，行政院應堅守三不承諾，不放寬納管期限、不無限期就地合法、不放寬農產業群聚地區認定；經濟部應於2022年4月公開所有已知未納管工廠名稱、地址、產業別、位置圖，地方政府審查納管資料SOP應一致，毋枉毋縱，地方政府也應增加審查與稽查人力，以因應320後斷水斷電案件數量。