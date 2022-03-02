聽新聞
test
0:00 / 0:00

2萬多家農地違章仍未納管 環團籲行政院堅守320大限

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
雲林斗六砂石行空照圖。圖／地球公民基金會提供
雲林斗六砂石行空照圖。圖／地球公民基金會提供

依照工廠管理輔導法規定，農地違章工廠申請納管期限將於今年3月20日屆滿，目前全台4.5萬家2016年5月20日前既有農地違章工廠，有2.3萬家已進入納管程序，但尚有2萬多家未申請納管。環團呼籲，行政院應應堅守320期限，不放寬既有低汙染納管期限、不放寬農產業群聚地區認定標準，民進黨不該被少數違法者軟土深掘。

地球公民基金會今天舉辦記者會表示，政府2010年起修正工輔法開放納管，2014年、2019年二度展延納管期限，等於至今有長達12年的時間，這些廠商已經是第三次被給予就地合法機會，卻仍舊高達一半在賭政府不會認真執法。

地球公民基金會說，時值選舉年，今年1月以來未納管廠商再次集結，假借弱勢之名要求政府持續鬆綁限制，少數民意代表也積極爭取放寬，進行「選民服務」，如農業縣立委林岱樺等人擬聲請釋憲放鬆農產業群聚地區限制，讓更多違章工廠可以就地合法，甚至讓立法院長游錫堃召開協商會議，不僅未曾重視違章工廠受害者的聲音，還罔顧農業生產環境與台灣糧食安全。

地球公民基金會山林國土組研究員蔡佳昇表示，統計電話、email、紙本信件及線上回報系統，近兩年地球公民基金會已經收到1500件以上的農地違建回報，且陳情人皆因有遭到報復的恐懼，幾乎都以匿名陳情求救，也因為害怕檢舉個資遭洩露、受到報復，才會改向民間團體求助，而非向政府舉報。

地球公民基金會山林國土組研究員賴沛蓮指出，除了受害民眾的陳情，地球公民也收到許多廠商詢問納管法規問題，從電子郵件提供的截圖裡指稱，「我們其實也一直在找立委找議員去拖延」、「我左邊的鄰居和我右邊的鄰居都斷電了，冒冷汗」、「沒想到玩這麼硬」等對話，發現廠商、地主之間都在觀望政府是否有所作為。

賴沛蓮說，行政院蘇貞昌2019年修法前「不汙染、不新增、不危害公安」的三不承諾言猶在耳，經濟部目前竟僅承諾四月後會公開未納管廠商清單，公布時卻會挖掉廠商名稱及地址等關鍵資訊，讓納管廠商意願大打折。

地球公民基金會呼籲，行政院應堅守三不承諾，不放寬納管期限、不無限期就地合法、不放寬農產業群聚地區認定；經濟部應於2022年4月公開所有已知未納管工廠名稱、地址、產業別、位置圖，地方政府審查納管資料SOP應一致，毋枉毋縱，地方政府也應增加審查與稽查人力，以因應320後斷水斷電案件數量。

行政院 農地

延伸閱讀

桃園平鎮工廠大火再傳巨響 1人送醫1人救援中

「台鐵公司化」晚間3小時審查完 官員：交通部太聽工會的話

桃園一工廠陷火海烈焰沖天 一員工受困嗆傷送醫急救

嘉縣永豐煙火工廠閃燃火警 1名男員工灼傷送醫

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

關島觀光局宣布 再次推出旅客免費PCR檢測計畫

關島觀光局（GVB） 宣布，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。