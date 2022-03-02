協助瑞典博物館辨認收藏 賽德克族組文物調查團出訪

瑞典世界文化博物館收藏一批1907年間的台灣原住民族文物。為了執行歐盟「守護計劃（the Taking Care Project）」，館方開始尋找來源民族並進行對等合作。邀請賽德克族民族議會、賽德克族師生代表等組成賽德克族文物調查研究團，2月26日啟程到瑞典世界文化博物館進行為期二週的調查研究及文化交流活動。賽德克族文物調查研究團表示，這種研究方法的嘗試，對博物館與賽德克族人來說都是第一次，對瑞典與台灣來說也都是第一次。

歐盟「守護計畫」旨在探索民族志收藏品與當前氣候危機和人類之間的聯繫，並在此背景下探討過往歷史與殖民主義對未來的影響等課題，並致力於改變作為、重建關係、達成永續。這個大計畫中有一項「實驗性展覽」子計畫，博物館希望能與台灣原住民族館藏的來源社區或族群一起合作與共同創作展覽。

瑞典世界文化博物館這批從未被研究過的台灣原民文物收藏，經過賽德克族人的初步辨識，有近百件屬於賽德克族文物，包括各類織品、生活器具、飾品、狩獵用具等。館方為落實歐盟「守護計劃」的永續思考與去殖民研究方法，邀請賽德克族民族議會、靜宜大學賽德克族研究中心、靜宜大學原住民族文化碩士學位學程的賽德克族師生代表，前往博物館進行研究。

本次合作研究與交流活動，緣起於瑞典世界文化博物館經中央研究院民族所博物館主任郭佩宜協助，輾轉聯繫上賽德克族民族議會及靜宜大學文化碩士班師生。博物館兩位研究員Michel Lee（李東）與Aoife O’Brien，與賽德克族民族議會、靜宜文化碩士班師生透過半年的線上遠距討論與協商。為使活動得以順利進行，除歐盟的創意歐洲計畫（the Creative Europe Program of the European Union）與博物館經費支持外，亦獲文化部補助部分費用。

為確保賽德克族對博物館館藏文物的文化詮釋與運用，以及尊重賽德克族的自主性，瑞典世界文化博物館、賽德克族民族議會、靜宜大學經由協商，三方共同簽訂MOU合作備忘錄。備忘錄中肯認，聯合國原住民族權利宣言與台灣2015年生效的「原住民族傳統智慧創作保護條例」所保障的原住民族權利和自由，是賽德克族傳統文化表現取得及應用的主管法令。三方同意在執行各自於本計畫中的任務時，都將努力遵守該法規範。此合作備忘錄，可做為歐盟各博物館尋求與原住民族對等合作時之典範，也足以作為國內各教育機構、博物館與原住民族互動時的參考。

以本次調查研究為基礎，瑞典世界文化博物館也將與賽德克族民族議會共同合作策畫賽德克族文物線上展覽，預計於今年底開展。賽德克族文物調查研究團表示，此次調查研究與交流活動，提供賽德克族人有機會接觸及紀錄百年前族人之文物，對於民族文化傳承工作意義非凡。有關成果也能提供賽德克族未來進行重製，以及進行其他文化教育與文化發展之策略活動。