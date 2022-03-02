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遠傳首創聯名「媽祖加持SIM卡組」 中部5縣市加碼送保庇禮盒

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
遠傳首創聯名「媽祖加持SIM卡組」，內容皆經過過火儀式，讓大甲媽保庇隨身。圖／遠傳提供
遠傳首創聯名「媽祖加持SIM卡組」，內容皆經過過火儀式，讓大甲媽保庇隨身。圖／遠傳提供

3月迎媽祖，特別聯名鎮瀾宮大甲媽，首創聯名「媽祖加持SIM卡組」，即日起，於全台遠傳門市，申辦遠傳心5G手機指定方案，即享有「媽祖加持SIM卡組」，包括擁有獨特卡面的大甲媽聯名SIM卡、平安符貼紙以及大甲媽皮製證件卡套，門號卡號、平安符貼紙與證件卡套都有過香爐祈福，讓媽祖庇祐隨身。此外申辦遠傳心5G 999以上資費搭配指定手機，加碼再送滿賺元寶五彩玻璃聚寶盆（限量300組），保佑財運旺旺來。以最新三星Galaxy S22系列為例，搭配遠傳心5G指定方案專案價0元起，除了享豐富的優惠好禮外， 還能獲得限量的「媽祖加持SIM卡組」。

迎接遶境盛事，即日起至4月14日，遠傳中部5縣市（苗栗、台中、彰化、雲林、南投）實體門市門市亦在地限定方案，申辦遠傳心5G手機方案月付599起綁約36個月，就可將獨家聯名的「福虎年大甲媽保庇禮盒」帶回家，內容精選7大開運招財好禮，包括：虎年木盒錢母、一元復始皮製元寶、合境平安口罩掛繩、大甲媽聯名馬克杯、平安保庇杯套、日月扇鑰匙圈以及大甲媽束口袋，兼具實用設計與福氣寓意。4G方案同享優惠，月付699元綁約36個月，加價999元也能將「大甲媽保庇禮盒」一起帶走。

此外為讓全台民眾一起感受遶境盛典氣息，遠傳特別推出「線上遶境 人人有獎」的抽獎小遊戲，線上登錄後就可參加，最大獎發財金8,888遠傳幣等您拿，還有機會抽各種平安好禮，包括大甲媽祈福平安米，以及大甲媽防護口罩等，數量有限，送完為止。

中部5縣市實體門市限定，申辦指定方案可獲得「福虎年大甲媽保庇禮盒」開運招財7件組。圖／遠傳提供
中部5縣市實體門市限定，申辦指定方案可獲得「福虎年大甲媽保庇禮盒」開運招財7件組。圖／遠傳提供

大甲媽 媽祖 遶境

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