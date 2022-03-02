疫情另類受害者！聽損教授裝電子耳開心迎新「聲」

53歲鍾姓教授在45歲時聽力受損，戴上助聽器也聽不清楚，影響教學、生活，疫情期間人人戴口罩，他原本還能利用讀唇語來判讀對方的意思也被口罩阻礙了，後向醫師陳光超求診，被診斷為極重度感音型聽損，經右耳手術，透過電子耳重獲新「聲」，生活方便多了，開心迎接新的人生。

中國醫藥大學附設醫院全方位聽覺健康中心副院長陳光超說明，聽損者即使戴助聽器，也常利用靠近音源，加上讀唇來理解對話內容，戴口罩會降低音量也阻隔嘴型和表情，線上視訊聲音透過電子設備播出後容易失真，這對聽損者的處境更是雪上加霜。

陳光超指出，疫情以來，眾多聽損個案因為人人戴口罩，出現聽不清楚，導致工作出錯、溝通困難，甚至引發社交退縮及情緒不穩，許多聽力損失的學生更是只能放棄視訊課程。個案求診人數大幅上升，人工耳蝸（人工電子耳）可為安全有效的治療選擇。

鍾姓教授表示，8年前因常重複問問題，被家人誤會沒有認真聆聽，連心愛的鸚鵡叫聲也聽不到，才驚覺聽力受損，連帶影響生活、教學，尤其疫情爆發後，口罩阻擋他利用讀唇語判讀，生活更感不便。

鍾姓教授指出，他一開始選擇中醫針灸延緩聽力受損，但疫情造成生活諸多不便，即使戴助聽器也聽不清楚，每次學生發問或店員跟我說話，常常聽錯，整天都在祈禱別人不要跟我講話、學生不要問問題，「早知道就聽醫師的話植入人工耳蝸，就不會這麼痛苦了。」