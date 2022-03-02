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艾曼淡水館轉讓禮券失效 消保官提醒應於7月前完成退費

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
艾蔓精緻旅館-淡水館已於半年前轉讓並改名，消保官提醒，消費者應在7月前完成退費。圖／翻攝GooGle地圖
艾蔓精緻旅館-淡水館已於半年前轉讓並改名，消保官提醒，消費者應在7月前完成退費。圖／翻攝GooGle地圖

新北市消保官日前接獲艾蔓興業股份有限公司主動通知，艾蔓精緻旅館-淡水館已於半年前轉讓予力源國際實業股份有限公司經營，艾蔓淡水館禮券自今年起，已無法在原址「挪威森林-森森館」使用或辦理退費，消保官呼籲，持有艾蔓淡水館禮券的消費者，應在今年7月底前辦理退費。

消保官表示，位於淡水紅樹林附近的艾蔓淡水館雖於去年8月31日轉讓予挪威森林集團並更名為「挪威森林-森森館」，但消費者至去年底為止，仍可持艾蔓淡水館禮券至原址使用或辦理退費，迄今從未發生過消費申訴案件。

消保官指出，艾蔓精緻旅館在土城區有「艾蔓精緻旅館-土城館」，正常營業，但因與艾蔓淡水館屬不同的公司組織，並不能直接抵用，因艾蔓淡水館預定於今年底前辦理解散登記，建議持有艾蔓淡水館禮券的消費者應儘快退費，以確保自身權益。

艾蔓淡水館已將退費方式公告在官網及FB，艾蔓淡水館說明，一、直接購買禮券的消費者，可撥打禮券退費專線電話 (02) 2678-3624，由甯小姐專責處理，或至挪威森林-森森館或艾蔓土城館，由櫃台人員提供申請退費聯絡方式；二、向大賀行銷股份有限公司(Ticket Go)、 Momo 購物網等其他通路購買艾蔓淡水館禮券的消費者，請直接向原購買通路申請退費。

淡水 禮券 挪威

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