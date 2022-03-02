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美學觀列「鳴日廚房」開箱！3/30啟程、首波攜手晶華

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
鳴日廚房首波與晶華酒店集團合作，推出「鳴日廚房菁華饗宴」，運用列車路線沿途如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等在地食材入菜，並佐以深具巧思的上菜時序。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房首波與晶華酒店集團合作，推出「鳴日廚房菁華饗宴」，運用列車路線沿途如蘭陽金柑、刺蔥、櫻桃鴨等在地食材入菜，並佐以深具巧思的上菜時序。圖／雄獅旅遊提供

歷時一年籌劃，最新臺鐵美學觀光列車「鳴日廚房」今（2）日正式發表，以國際觀光列車標準，打造「移動的五星餐廳」。首波由雄獅旅遊與晶華國際酒店集團聯合推出「鳴日廚房菁華饗宴」，日前甫開賣即秒殺；鳴日廚房7至9月趟次將於3月15日上午10時開放訂購。

臺鐵局表示，臺灣鐵道觀光具有環島鐵道路網優勢，繼鳴日號、藍皮解憂號觀光列車之後，鳴日廚房將於3月30日正式上路，規劃2節用餐車廂，分別有26、28個座位，以及備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂等；未來還將有結合「鐵馬＋鐵路」的兩鐵列車，以及海風號、山嵐號等觀光列車。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，「鳴日廚房」顧名思義即是將整個廚房概念搬進車廂；為迎接未來入境旅遊市場，目前已著手進行鳴日號、鳴日廚房的國際行銷工作。

晶華國際酒店集團表示，「鳴日廚房菁華饗宴」是史上跨部門通力合作最多的一次，除了精選在地食材入饌，搭配五星侍餐管家服務外，餐盤挑選、擺盤設計也都暗藏巧思，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景。

鳴日廚房營運初期主打1至2日花東行程。雄獅旅遊表示，鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規劃遊程，並於3月15日上午10時同步開賣7至9月份出發、共計22趟次。

鳴日廚房1日遊每人15,800元，2日遊每人37,900元起，加贈鳴日廚房限定，有「酒杯之王」稱號的奧地利品牌RIEDEL香檳杯。網址：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/future/kitchen

鳴日廚房打造出舒適、愉悅的用餐環境。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房打造出舒適、愉悅的用餐環境。圖／雄獅旅遊提供
車上佳餚及設施皆經過多次的測試及調整，才能讓旅客體驗到最佳的美食旅遊饗宴。圖／雄獅旅遊提供
車上佳餚及設施皆經過多次的測試及調整，才能讓旅客體驗到最佳的美食旅遊饗宴。圖／雄獅旅遊提供
鳴日號車服及餐飲團隊。圖／雄獅旅遊提供
鳴日號車服及餐飲團隊。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房結合台灣傳統意象與西方的時尚感。圖／雄獅旅遊提供
鳴日廚房結合台灣傳統意象與西方的時尚感。圖／雄獅旅遊提供
在列車上享用充滿蘭陽風情的下午茶饗宴。圖／雄獅旅遊提供
在列車上享用充滿蘭陽風情的下午茶饗宴。圖／雄獅旅遊提供

觀光列車 車廂 酒店

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