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美學觀列「鳴日廚房」開箱！3/30啟程、首波攜手晶華
歷時一年籌劃，最新臺鐵美學觀光列車「鳴日廚房」今（2）日正式發表，以國際觀光列車標準，打造「移動的五星餐廳」。首波由雄獅旅遊與晶華國際酒店集團聯合推出「鳴日廚房菁華饗宴」，日前甫開賣即秒殺；鳴日廚房7至9月趟次將於3月15日上午10時開放訂購。
臺鐵局表示，臺灣鐵道觀光具有環島鐵道路網優勢，繼鳴日號、藍皮解憂號觀光列車之後，鳴日廚房將於3月30日正式上路，規劃2節用餐車廂，分別有26、28個座位，以及備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧檯車廂等；未來還將有結合「鐵馬＋鐵路」的兩鐵列車，以及海風號、山嵐號等觀光列車。
雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，「鳴日廚房」顧名思義即是將整個廚房概念搬進車廂；為迎接未來入境旅遊市場，目前已著手進行鳴日號、鳴日廚房的國際行銷工作。
晶華國際酒店集團表示，「鳴日廚房菁華饗宴」是史上跨部門通力合作最多的一次，除了精選在地食材入饌，搭配五星侍餐管家服務外，餐盤挑選、擺盤設計也都暗藏巧思，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景。
鳴日廚房營運初期主打1至2日花東行程。雄獅旅遊表示，鳴日號未來將採觀光列車與鳴日廚房餐車兩種不同編組規劃遊程，並於3月15日上午10時同步開賣7至9月份出發、共計22趟次。
鳴日廚房1日遊每人15,800元，2日遊每人37,900元起，加贈鳴日廚房限定，有「酒杯之王」稱號的奧地利品牌RIEDEL香檳杯。網址：https://event.liontravel.com/zh-tw/railtour/future/kitchen。
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