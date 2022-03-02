美學觀列「鳴日廚房」開箱！3/30啟程、首波攜手晶華

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

2022-03-02 16:14