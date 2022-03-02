易遊網限時7天下殺3折！一日遊333元、飯店每人500有找

國內疫情趨穩，旅遊買氣回溫，加上國旅券效期只剩約2個月，許多持有國旅券的民眾已開始規劃運用，據易遊網的銷售數據，2月份使用國旅券的訂單就有超過6成以上的成長。為刺激買氣，易遊網推出今年首檔線上大促銷「春省來了旅遊節」，今起至3月8日限時7天、祭出下殺3折起的優惠。

此外，業者加碼發送450元折扣碼，訂單滿3,000元直接現折再省一筆，限量1萬組搶完為止。若使用LINE Pay結帳，最高還可享11%的LINE POINTS回饋；如果使用國旅券，只要在易遊網APP用國旅券下單並完成付款，可再獲贈「星巴克電子飲料券150元」。

此次旅遊節最吸睛的要屬國內旅遊一日遊每人只要333元的驚爆價，包含「東北角山海戀─鼻頭角、九份山城一日遊」、「棒球名人堂、華泰outlet、橫山書法藝術館一日遊」等行程，限量40席。

3月1日起雙鐵開放飲食，「環島之星Hello Kitty繽紛列車」除了恢復餐點供應外，也搭配五星飯店推出自由行激殺方案，像是「花蓮理想大地自由行2天」、「花蓮遠雄悅來自由行2天」、「台南台糖長榮酒店自由行2天」、「台中金典酒店自由行2天」等，含環島之星來回車票加飯店住宿一晚，每人3,333元起，若搶到450元折扣碼還可再折抵，每日限量3~5組。

今年澎湖花火節盛大舉辦，線上優惠也有「澎湖五星機酒自由行3天」早鳥特惠每人9,990元起，保證入住「澎湖福朋喜來登酒店」或「澎澄飯店」，再贈行程五選二及機車48小時。另有非花火節時段的「澎湖喜來登機酒自由行3天」、挑戰市場最低價，每人5,599元，每周二出發，每個出發日限量5組。

飯店優惠也有每人千元有找的激省方案。「Hotel PaPa whale高雄美麗島館」獨家下殺每晚含稅999元起；「高雄國賓大飯店」每晚含稅1,678元起；台北「凱達大飯店」每晚含稅1,800元起，加33元升等三人房；北海岸的「薆悅酒店野柳渡假館」，一泊二食並贈一位12歲以下孩童含早餐，每晚含稅不用3千元；有森林步道與露天風呂的「大板根森林溫泉酒店」，祭出2、3、4人同價優惠，每晚含稅5,600元起，4人同行最划算。