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3月5日驚蟄當天要注意了 專家提醒：一現象攸關是否國泰民安

聯合新聞網 / 綜合報導
驚蟄是二十四節氣當中，春天的第三個節氣，民間習俗認為，當天春雷有沒有響，關乎著風調雨順。 示意圖／ingimage
驚蟄是二十四節氣當中，春天的第三個節氣，民間習俗認為，當天春雷有沒有響，關乎著風調雨順。 示意圖／ingimage

本周六（3月5日）是二十四節氣中的第三個節氣「驚蟄」，象徵天氣日漸趨暖，春天的腳步更近了，不過民俗專家廖大乙特別提醒一個現象要大家有所警覺，就是驚蟄當天春雷究竟有沒有響。

台語鄉土俗諺有這樣的說法，「春雷響壓九災、未打雷恁就知（災）」，古時候科學較不發達，農民因此依照過往的經驗判斷，作為天氣和接下來的天災預警。據自由時報指出，廖大乙認為，驚蟄那天若春雷有響，則國泰民安、風調雨順的機率高，反之便要格外小心，做好各項防災準備。

命理專家謝沅瑾也在臉書粉專表示，以前的人在聽到第一聲春雷時，就會趕緊把衣服抖一抖，也會在門口灑石灰，民俗上認為這樣蟲蟻、虱子等就不會沾衣，也不會上門。

驚蟄的節氣神是「雷公」，相傳牠是一隻大鳥，手拿鐵鎚打出隆隆的雷聲，喚醒大地萬物，人們才知道春天已經來臨了。驚蟄這天如果打雷，稻穀便會粒粒飽滿，農作物收成較佳，因此有「二月初二彈雷，稻仔卡重過秤錘」以及「驚蟄聞雷米似泥」的諺語。

但如果驚蟄之前就打雷，意味著氣候不順，還可能會連續下四十九天的雨，俗諺稱為「未驚蟄打雷，會四十九日烏」。驚蟄除了因為春雷聲響，驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲外，隨著天氣愈來愈熱，還有「驚蟄鳥仔曝翅」的諺語，說明連鳥兒也飛出巢，停在樹枝上曬太陽。

此外，春雷還還跟「打小人」有關，香港有特別在驚蟄這天打小人的習俗，因為民間認為原本冬眠中的萬物被春雷驚醒，包含小人及白虎星君（白虎開口日）也將開始活動，所以會在這一天把小人紙放在地上用拖鞋用力地拍打，馬來西亞、新加坡甚至也有特地「拜虎爺公」的儀式。

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