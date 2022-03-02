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台南推出「長輩共遊趣」 整合19景點100梯次好玩又知性

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（左三）鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動，社會局規畫輕旅行整合生態教育、農園、養殖場、文化館和觀光工廠等景點，讓長輩在玩樂之外，還可以學到有用的資訊和知識。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左三）鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動，社會局規畫輕旅行整合生態教育、農園、養殖場、文化館和觀光工廠等景點，讓長輩在玩樂之外，還可以學到有用的資訊和知識。記者吳淑玲／攝影

為鼓勵長輩走出家門，積極參與據點活動，落實在地活躍老化，台南市社會局今天舉行社區照顧關懷據點輕旅行-長輩共遊趣啟動儀式，市長黃偉哲表示，發想目的是希望長輩去遊玩的時候能夠多一些好的元素。很多社區長輩，常常有人揪團去遊覽，多是上車睡覺下車尿尿，然後逛名產店。透過長輩共遊趣要讓長輩出去玩，透過政府的因勢利導，除了好玩外更有知性跟感性。

黃偉哲與社會局長陳榮枝、交通局副局長熊萬銀、休閒農業發展協會理事長賴金瑞、推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生，以及文平社區關懷據點盧惠美阿嬤，共同點亮景點地圖，為輕旅行揭開序幕，象徵樂齡健康生活與地方觀光永續發展共存共榮。市議員沈震東也到場。

黃偉哲表示，台南市已布建378個社區照顧關懷據點，提供長輩關懷訪視、健康促進、電話問安、餐飲服務等在地就近關懷服務，老人不只要身體健康，還要能夠參與社會活動，透過持續社會參與、志願服務或終生學習，讓老化成為一個積極的過程。

黃偉哲指出，透過政府規劃的輕旅行，讓長輩的休閒遊憩有更有好玩的地方，並且增添知性跟感性。這次規劃的生態教育、農園、養殖場、文化館和觀光工廠等景點，都是讓長輩除了基本的玩樂之外，還可以學到有用的資訊和知識。

黃偉哲提醒長輩，到景點出遊可搭配社會局社福卡措施，長輩持敬老卡即可不限次數免費搭乘公車，公立景點也可享免門票或半票優惠。社會局長陳榮枝也鼓勵據點長輩經常搭車到各區景點出遊，據點長輩們透過社會局規劃的輕旅行景點，也能自行輕鬆規劃旅遊路線，讓生活更豐富精彩。

社會局與台南市休閒農業發展協會及台南市推廣觀光工廠發展協會合作規劃19個優質特色景點，自3月起每月安排10-12梯次，共計100梯次輕旅行活動供據點報名出遊。活動報名採線上（掃描QRcode、照管中心官網）與書面報名兩種方式，長輩可選擇適合的方式報名，每梯次50人，額滿即開團。社會局也印製旅遊摺頁，將19個特色景點收錄其中。

黃偉哲 台南 觀光工廠

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