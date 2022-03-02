研究發現生態衛兵是「牠」 環境有變立刻可提供警訊

平原接壤的淺山地區，是由多種自然、半自然與人工棲地鑲嵌而成，具有特殊的生態環境，孕育其中的生物多樣性，要比平地或高山來得豐富。

根據特生中心調查，位處保護區周邊的淺山林緣地帶，正是台灣蝴蝶分布的重要熱區。相較於其他生物類群，蝴蝶易於觀察，對環境變化的反應更快速且敏感，相當適合做為淺山生態系健康觀測的潛力指標類群。

特生中心表示，蝴蝶生命週期短，成蝶一般僅存活數週，一生極度倚賴植物而生存，由於與植物間存在緊密的共同演化關係，使得蝴蝶組成與數量，直接反應了該地區的植被多樣性與健康程度。

特生中心說，蝴蝶在生態系中扮演的角色，比想像中更重要，牠們和蜜蜂一樣，同為植物的傳粉者，又是其他生物的食物來源，其族群量或物種數的銳減，都將導致食物鏈遭受破壞，連動影響整個生態系。

特生中心匯集了過去超過20年全台蝴蝶調查資料，以電腦程式模擬233種蝴蝶的物種分布。研究結果發現，全台蝴蝶多樣性最高的區位，並未落在自然保護區範圍內，反倒是在保護區外圍的緩衝區，特別是海拔500至1000公尺的淺山地帶，這些區位通常位處於與人為活動範圍重疊性高的都市邊緣，是干擾相對頻繁的區位。

研究人員表示，身處淺山地帶的蝴蝶族群，應可擔綱生態衛兵的要角，負責最前線的偵測任務，一旦干擾狀況出現，可立即通風報信、提供警訊，為淺山生態系的健全，進行第一道把關。

特生中心表示，全球生物多樣性刻正面臨氣候變遷及棲地破碎化等威脅，但人類對周遭環境的變化，卻經常過於後知後覺。蝴蝶本身富有美學價值，不僅親近人類，比起其他昆蟲，其分類學與生態學研究也相對成熟，以蝴蝶做為人類與大自然間，重建和諧關係的理想媒介再適合不過。