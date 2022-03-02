清明連假高鐵加開133次列車 周五凌晨零時開賣

為服務旅客清明返鄉掃墓及假期出遊需求，台灣高鐵公司今天宣布，自4月1日（五）至4月6日（三）清明假期疏運期間，規畫加開133班次列車（南下59班，北上74班），總計6天提供1001班次的旅運服務。各車次列車將自3月4日（五）凌晨零時起開放購票。敬請旅客多加利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票，並於搭車前提早完成取票，以節省寶貴時間。

台灣高鐵公司說，清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用；旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」，了解台灣高鐵各項最新優惠內容。

高鐵公司提醒旅客，依照政府最新防疫規定，自3月1日起開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩；另同步恢復列車上之推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。敬請旅客留意保持社交距離，飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩，以維護自身及其他旅客的健康安全。更多台灣高鐵最新防疫措施，請上企業網站「嚴重特殊傳染性肺炎〈COVID-19〉防疫專區」查詢。

高鐵說，配合中央流行疫情指揮中心與交通部防疫指引，敬請旅客進出車站及乘車時，確實完成實聯制登記；自進入車站大廳起，即應佩戴口罩並配合量測體溫後才能進站搭車，乘車時亦請全程佩戴口罩，敬請旅客配合並遵守相關規定。

高鐵說，為加強服務旅客，持續提升各項軟體系統與硬體設施。高鐵數位客服系統新增「遺失物協尋進度」查詢服務，歡迎旅客多加利用；高鐵列車車廂也持續改善座椅舒適度，並增加行李放置區空間，方便攜帶大件行李的旅客置放，更同步安裝針對行李拍攝之監視器，提供旅客更加安心、舒適的旅運服務。