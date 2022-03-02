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感謝防疫英雄！礁溪長榮鳳凰酒店 3月醫護用餐享7折
衛福部宣布，3月1日至3月31日適度放寬防疫措施，長榮鳳凰酒店(礁溪)同步推出「醫護用餐優惠專案」。即日起凡持醫療院所、衛生局所等相關工作證，至長榮鳳凰酒店(礁溪)桂冠自助餐廳用餐，早、午、晚餐皆適用，不分平假日，可享原價7折優惠，單人最高可折扣近500元，優惠至3月31日。
長榮鳳凰酒店(礁溪)表示，誠摯感謝全國醫療院所與公衛人員不眠不休的辛勞付出，在衛福部宣布適度放寬防疫措施的同時，同步推出「醫護用餐優惠專案」向防疫英雄致敬。
凡醫療院所、衛生局所等醫療從業人員持本人工作證，至長榮鳳凰酒店(礁溪)的桂冠自助餐廳用餐消費，即享原價7折優惠。醫護優惠價折扣換算後，早餐每客315元，午晚餐每客原價1,298元、醫護優惠價826元，折扣近500元。
桂冠自助餐廳：03-910-0988分機2867-2868；營業時間：早餐06:30~10:30，午餐12:00~14:00，晚餐 (1) 17:20~19:10、(2) 19:30~21:20。
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