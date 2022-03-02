鳴日廚房啟用！蔡其昌狂點名「台鐵公司」：改革開始了

交通部推動台鐵公司化，「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案上周五報行政院後於昨天審查。雙方較大歧見在車輛資產如何運用，至於償債基金、土地資產等均依交通部條文通過。今天立法院副院長出席鳴日廚房啟用記者會時說，看到「台鐵公司」希望，一切改革都啟動了。

蔡其昌在致詞時說，台鐵是台灣老牌企業，自己除了看到它的沉痾，也看到「台鐵公司」希望。他說，「台鐵公司」很有底蘊，很有故事、也很有文化，當然也背負沉重包袱。

蔡其昌說，對於拆解台鐵沉重包袱有幾個基本方向，一是讓台鐵公司改革成現代創新經營模式；二是好好照顧台鐵員工，要是助力不是阻力；第三個讓消費者安心，台鐵運輸非常安全。上述是非常重要的三個目標。

他也開玩笑說，要運用台鐵底蘊和文化，像是改為賣便當的公司就一定很成功。

他強調，今天鳴日廚房啟動，是跨時代的時刻。一切改革都啟動了，以前都半套，這次真的啟動。祝福「台鐵公司」未來可以更有效率、更好、更有安全。

台鐵局長杜微致詞時則說，台鐵很重要就是轉型。鳴日廚房就是在轉型努力，且不只鐵道觀光這塊，台鐵近期有非常多措施，來進行遠大轉型的工作，非常注重安全改革跟服務改革，而鳴日廚房就是眼見為憑。

杜微說，鳴日號前年年底正式啟動，去年受疫情影響，近三個月沒有成形，但去年有開行的班次，有58團，內部產值超過1.4億，未來台鐵局在鐵觀光會繼續努力，充實軟硬體，推出各類各樣鐵道旅遊服務。

會後，杜微接受媒體聯訪時說，實際上公司化條例草案在去年5月4日就有報到院，涉及很多公司未來營運部分，條例草案都在修正中。交通部很支持台鐵，交通部長王國材也親自舉行好幾次會議，也都有邀請工會參加，現在都還在修訂，修訂過程、送院後都會持續跟台鐵企業工會溝通。

對於昨天行政院審查，在車輛使用方面尚未取得共識，杜微說，資產對台鐵公司未來營運很重要，資產爭取方面會有台鐵條件，包含台鐵陸續進行十年購車計畫裡的新車，相信車輛進到台鐵，正式營運會發揮功效。

對於台鐵企業工會將提出自己的公司化版本，甚至不排除動員3000人去立法院陳情尋求支持，恐影響旅客乘車權益。杜微說，會持續跟工會說明溝通跟協調，台鐵是公務單位，富有服務旅客的責任，這點工會立場跟局內、全體員工立場一致。