雪山積雪未融 阿里山小笠原遠眺雪景令人目眩神迷

「哇！從阿里山小笠原，可以遠眺拍攝雪山雪景，太棒了」，以往入冬降雪，在海拔2488公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區小笠原，可以看到玉山主峰雪景，上月底雪山降大雪，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在小笠原眺望拍攝，更遠處的雪山積雪，大為驚嘆。

雪霸國家公園雪山上月底持續飄雪，圈谷積雪厚達90公分，近5年最大，山上銀白世界，大雪越下越美麗，這幾天天氣放晴，站在阿里山小笠原，無雲霧遮擋，視野佳，可以眺望位在遠處的台中市和平區平等里與苗栗縣泰安鄉梅園村之間雪山雪景。

蘇家弘說，受大陸冷氣團影響，雪山主峰降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，在小笠原遠眺拍攝雪景，一片銀白世界，瑞雪兆豐年，令人著迷。

阿管處說，1904年10月台灣總督府阿里山勘察隊，踏勘登上萬歲山後，以嘉義廳小笠原富二郎之名，命名小笠原，位在海拔高2488公尺，觀景平台在2005年11月新完成，在平台上除可迎賞日出外，還可觀賞日落、夕陽、雪景、彩霞及夜觀星座。