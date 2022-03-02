聽新聞
test
0:00 / 0:00

雪山積雪未融 阿里山小笠原遠眺雪景令人目眩神迷

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供

「哇！從阿里山小笠原，可以遠眺拍攝雪山雪景，太棒了」，以往入冬降雪，在海拔2488公尺的嘉義縣阿里山國家森林遊樂區小笠原，可以看到玉山主峰雪景，上月底雪山降大雪，嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在小笠原眺望拍攝，更遠處的雪山積雪，大為驚嘆。

雪霸國家公園雪山上月底持續飄雪，圈谷積雪厚達90公分，近5年最大，山上銀白世界，大雪越下越美麗，這幾天天氣放晴，站在阿里山小笠原，無雲霧遮擋，視野佳，可以眺望位在遠處的台中市和平區平等里與苗栗縣泰安鄉梅園村之間雪山雪景。

蘇家弘說，受大陸冷氣團影響，雪山主峰降雪，寒天降溫濕氣多，白雪還未消融，在小笠原遠眺拍攝雪景，一片銀白世界，瑞雪兆豐年，令人著迷。

阿管處說，1904年10月台灣總督府阿里山勘察隊，踏勘登上萬歲山後，以嘉義廳小笠原富二郎之名，命名小笠原，位在海拔高2488公尺，觀景平台在2005年11月新完成，在平台上除可迎賞日出外，還可觀賞日落、夕陽、雪景、彩霞及夜觀星座。

雪山主峰位處台中市和平區平等里與苗栗縣泰安鄉梅園村之間，屬雪山山脈，是全台第二高峰，標高3886公尺，僅次於玉山3952公尺。雪山日據時代稱做次高山，是第二座超越日本富士山高度的台灣高山。

嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供
嘉義生態觀察家暨攝影師蘇家弘日前在阿里山小笠原眺望拍攝，遠處的雪山積雪，大為驚嘆。圖／蘇家弘提供

雪山 阿里山 嘉義

延伸閱讀

阿里山遠眺百公里外雪山 清晰可見白雪靄靄嘆為觀止

寒流下的暖萌照！玉山塔塔加園區獼猴家族 緊抱取暖抗寒

影／寒流來襲雨雪混合 雪山圈谷積雪80公分

阿里山公路沿途景點櫻花綻放 攝影家：賞櫻好時機

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

關島觀光局宣布 再次推出旅客免費PCR檢測計畫

關島觀光局（GVB） 宣布，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。