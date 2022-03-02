聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山遠眺百公里外雪山 清晰可見白雪皚皚嘆為觀止

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
祝山觀景台遠眺105.5公里外的雪山積雪，前方為對高岳，中間為西巒大山，最遠處為雪山。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
祝山觀景台遠眺105.5公里外的雪山積雪，前方為對高岳，中間為西巒大山，最遠處為雪山。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供

阿里山攝影達人黃源明日前登祝山觀景台，竟可遠眺百公里外雪山皚皚雪景，讓他直呼高山能見度實在太好了，但他說，這除關乎相機功能外，祝山地處置高點加上近日天氣晴朗，才讓他遇到這難得一見美景。

祝山海拔高度約2500公尺，黃源明昨傍晚趁天氣好登祝山，竟直擊遠處雪山山頭皚皚白雪，連忙用相機紀錄這不可思議一刻，只是天氣太好少了雲海，但也讓他直呼高山的能見度實在太強了。

黃源明說，近日雪山降雨積雪超過90公分，但是玉山卻沒有消息，經過228連假的晴朗天氣照射，3月1日的傍晚，從祝山觀日平台遠眺雪山的日落雪景清晰可見，若使用高倍率攝像機，就連登山客都清晰可見。

黃源明以GoogleMaps的距離測量，祝山到雪山的直線距離為105.5公里，祝山到澎湖花火的觀音亭為129.71公里。至於玉山主峰，則是在祝山觀景台的對面而已。他說，澎湖花火節處平地有霧霾問題，祝山處高處天晴時可遠眺雪山基本上沒問題。

祝山遠眺玉山主峰日落，東峰在主峰左側暗處，西峰在主峰右下方。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
祝山遠眺玉山主峰日落，東峰在主峰左側暗處，西峰在主峰右下方。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
祝山遠眺玉山北峰、北北峰，北峰看得到玉山氣象站。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
祝山遠眺玉山北峰、北北峰，北峰看得到玉山氣象站。圖／「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明提供
祝山遠眺105.5公里外的雪山積雪，前方山頭為對高岳。圖／黃源明提供
祝山遠眺105.5公里外的雪山積雪，前方山頭為對高岳。圖／黃源明提供

雪山 澎湖

延伸閱讀

跑團天地／晨跑尬一下 漫步阿里山公路

阿里山櫻花開極盛 228連假計湧入人車 警將加強取締

男子登雪山受傷 台中消防隊員上山救援需二天才能到達

阿里山公路觀景點被稱傷心山 攝影家：誰令香雪山傷心

相關新聞

三接外推今闖環評大會 潘忠政：期盼藻礁不再受傷害

中油第三天然氣接收站外推方案今天進入環評大會審查，藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政批評，假借能源轉型隨意犧牲自然資源的政府是...

雷神索爾在阿里山！ 嘉義市閃電密度連4年奪冠

隨氣候回溫時序步入驚蟄，嘉義縣山區平地常聞春雷，氣象達人彭啟明日前公布數據，去年嘉義縣市閃電密度分居全台1、3名；阿里山...

乘飛行傘翱翔月牙灣 連靜雯花蓮天空之鏡拍美照

連靜雯日前到花蓮夢幻天空之鏡拍美照、飆沙灘車、乘飛行傘遊月牙灣，還順道遊覽其他秘境，像是麻糬洞、芭崎瞭望台等地，也品嘗了不少在地美食，都是花蓮當地朋友特別帶她去遊玩的。這回豐富好玩的旅行體驗，也讓她滿載難忘又珍貴的回憶而歸。

拒絕錯誤提神法 失眠時可起床動動

睡不著的時候，別再死黏在床上，才是助眠的關鍵！學者指出，若民眾失眠時持續躺在床上，可能產生錯誤的催眠聯想，將臥榻處認為是輾轉難眠的地方。他推薦，可以起床做舒緩運動，等待睏意再入眠。此外，「每天固定睡眠

「鴨嘴大夫」高添富去年底因胃癌病逝 享年72歲

被稱為「鴨嘴大夫」的婦產科名醫高添富，去年11月15日因胃癌病逝，從診斷發現到離開約一年多時間，享年72歲。台灣婦產科醫...

關島觀光局宣布 再次推出旅客免費PCR檢測計畫

關島觀光局（GVB） 宣布，即日起至3月31日，再次提供免費PCR核酸檢測給離境旅客。透過減輕旅客需要花費的PCR檢測費...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。