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阿里山遠眺百公里外雪山 清晰可見白雪皚皚嘆為觀止
阿里山攝影達人黃源明日前登祝山觀景台，竟可遠眺百公里外雪山皚皚雪景，讓他直呼高山能見度實在太好了，但他說，這除關乎相機功能外，祝山地處置高點加上近日天氣晴朗，才讓他遇到這難得一見美景。
祝山海拔高度約2500公尺，黃源明昨傍晚趁天氣好登祝山，竟直擊遠處雪山山頭皚皚白雪，連忙用相機紀錄這不可思議一刻，只是天氣太好少了雲海，但也讓他直呼高山的能見度實在太強了。
黃源明說，近日雪山降雨積雪超過90公分，但是玉山卻沒有消息，經過228連假的晴朗天氣照射，3月1日的傍晚，從祝山觀日平台遠眺雪山的日落雪景清晰可見，若使用高倍率攝像機，就連登山客都清晰可見。
黃源明以GoogleMaps的距離測量，祝山到雪山的直線距離為105.5公里，祝山到澎湖花火的觀音亭為129.71公里。至於玉山主峰，則是在祝山觀景台的對面而已。他說，澎湖花火節處平地有霧霾問題，祝山處高處天晴時可遠眺雪山基本上沒問題。
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