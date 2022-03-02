幼兒園女童感染諾羅病毒 全家和同學都受感染

寒流一波波，急性腹瀉就醫人數大增，其中以感染「諾羅病毒」佔大多數，光田綜合醫院兒科醫師黃中明表示，日前一名4歲幼兒園女童因嘔吐、水瀉不適掛急診並住院治療，後來照顧者阿嬤與父母也出現同樣症狀，「一人得病、全家都遭殃」，可見諾羅病毒的傳染力極高。

醫師黃中明提醒，雖然即將進入春天，但他預估仍會持續流行一陣子，千萬別掉以輕心，把握「濕洗手」關鍵預防，他說天冷是病毒性腸胃炎的好發期，不論是輪狀病毒或是諾羅病毒，就算用酒精等乾洗手都無法完全殺掉病毒。

黃中明表示，病毒性腸胃炎主要透過糞口途徑傳染，只要有10到20顆病毒顆粒即可致病，尤其小朋友喜歡用手亂摸，食物一拿就往嘴巴塞容易因此感染，而且飛沫的傳染力非常強，接觸者也難擋被傳染的風險。

黃中明指出，近日一名4歲就讀幼兒園的女童，因為腹瀉、嘔吐嚴重，半夜哭鬧不停，家長緊急掛急診就醫，因脫水嚴重，安排住院打點滴休養治療；女童在住院期間，醫護卻發現陪同的阿嬤面色凝重，一問之下阿嬤才說感覺頭痛、全身痠痛不適，醫師提醒可能被孫女傳染「諾羅病毒」，趕緊掛肝膽腸胃科檢查，之後父母、甚至同班同學都被傳染。

黃中明強調，「諾羅病毒」每個人都可能感染，症狀多以嘔吐、水瀉為主，部分會有發燒症狀，成人則以全身痠痛、頭痛、倦怠為主；「輪狀病毒」則好發在6個月至3歲幼兒，症狀以嘔吐、發燒、水瀉，嚴重恐危及性命，建議家長在新生兒6個月以前施打疫苗預防。

病毒性腸胃炎的症狀與許多疾病類似，曾有腦膜炎、菌血症患者因誤診，而延誤治療的例子，潛藏許多危機；1月開始出現零星幼兒感染COVID-19個案，數據顯示其中有4到6%的症狀也是嘔吐跟腹瀉，難以分辨，如出現嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫。

目前正在流行的諾羅病毒，是酒精也殺不掉的病毒，黃中明強調，「濕洗手」徹底清潔是關鍵，勤洗手、勿生吃，當家人感染時，請用漂白水清潔廁所與浴室等環境，徹底殺菌以防被感染。