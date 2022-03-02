影／開箱！美學觀光列車「鳴日廚房」啟動 下波將開賣

歷經一年籌畫，最新臺鐵美學觀光列車「鳴日廚房」今天正式啟用。雄獅旅遊說，該次以國際觀光列車為標準，打造「移動的五星餐廳」，首波3到6月攜手晶華國際酒店集團聯合推出「鳴日廚房 菁華饗宴」，開賣15分鐘即售罄，旅客可一邊欣賞臺灣美麗的鐵道風光，一邊品嚐由台灣在地食材烹製的佳餚。鳴日廚房7至9月趟次將於3月15日上午10時開放訂購。

雄獅旅遊、台鐵局今天上午舉行「鳴日廚房」發表記者會。台鐵表示，台鐵在鐵道觀光具有環島鐵道路網優勢，繼鳴日號、藍皮解憂號觀光列車之後，鳴日廚房將於3月30日正式上路，規畫2節用餐車廂，分別有26、28個座位，以及備餐車廂、商務車廂、客廳車廂、吧台車廂等，讓遊客於火車上能有美食饗宴的全新體驗；未來還將有結合「鐵馬＋鐵路」的兩鐵列車，以及海風號、山嵐號等，為台鐵觀光列車國家隊增添生力軍。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍指出，鳴日廚房顧名思義，就是將整個廚房概念搬進車廂，並打造出舒適、愉悅的用餐環境，但要在火車上同時供應54人份的餐食，要維持食物的美味，及考量列車供電系統及用水等限制，對於整個團隊來說都是一項挑戰，因此無論是硬體設施、服務流程、餐點設計，都經過多次的測試及調整，連酒杯倒的高度都很講究，確保移動過程不會灑出來。

晶華國際酒店集團表示，該次匯集一流餐飲人才共同打造，是史上跨部門通力合作最多的一次，領軍廚藝團隊的晶華酒店集團行政總主廚伯恩納諾爾（Bernard Noël），本身曾在知名的米其林餐廳巴黎銀塔工作多年，也曾開設摘星餐廳，台北晶華酒店宴會事業部行政主廚吳俊煌、牛排館主廚蔡明哲等人也都參與其中，除了精選在地食材入饌，以及搭配五星侍餐管家服務外，餐盤挑選、擺盤設計也都是暗藏巧思，讓列車無論是餐桌或是窗外，都能成為旅客記憶中最美的一道風景。

雄獅說，鳴日廚房營運初期主打一至兩天花東行程。一日遊規畫花蓮往返行程，去程將於列車上品嚐由晶華廚藝團隊藝烹當令寶島美饌午餐，前菜「香蒸貢寮九孔佐香烤竹筍與松露白酒醬」嚴選貢寮九孔及新北鮮筍，配上新鮮黑松露熬製成的黑醬，與橄欖油、白酒、大蒜等調製而成的白醬，完美襯托出海洋的深層鮮味；當列車行經龜山島則會獻上「炙燒現流透抽襯蘭陽金柑與日蔥」，以炙燒過的現流Ｑ彈透抽搭襯香烤花椰菜的焦香味，並佐以裹上香甜焦糖的宜蘭金棗、日蔥及櫻桃蘿蔔，最後淋上特調的芥末油醋醬，讓旅客品味濃郁的蘭陽氣息，餐盤特別選用藍色手作陶盤，映襯出山與海的迷人氛圍。

雄獅說，「冬山名產櫻桃鴨清湯佐煙燻鴨胸與溫泉蔬菜」是以櫻桃鴨高湯綴以鮮嫩多汁的煙燻鴨胸及溫泉鄉特產時蔬，為金黃色的清澄湯品堆疊出繁花似錦的春意與多層次的口感；主菜「星廚現烤頂級無骨牛小排襯甘藍筊白筍與葛瑪蘭刺蔥醬汁」選用口感軟嫩的美國無骨牛小排，佐以宜蘭特產的筊白筍、迷你蘿蔔與香甜的高麗菜苗，最後淋上以宜蘭刺蔥製成的原民風味醬汁，呈現中西合併的好滋味；「花東紫心地瓜甘甜拉麵瀑布與香濃生乳捲」則是改良自晶華酒店最受好評的人氣甜點，以全台獨一無二的「拉麵擠花機」將花蓮紫心地瓜泥壓製成細如麵條般的形狀，裝飾於生乳捲上，製成猶如法式蒙布朗的花蓮版療癒甜品。

雄獅說，回程則是將宜蘭各地特產，如鴨賞、三星蔥、金棗、牛舌餅等融入菜色中，打造出最具蘭陽風情的下午茶饗宴，包含宜蘭鴨賞布里歐、三星蔥烤胡椒餅、包心粉圓蛋塔、蘭陽金棗起司蛋糕、牛舌餅冰淇淋聖代佐洛神花醬，佐以花蓮瑞穗出產的蜜香紅茶，為這趟旅遊畫下完美的句點。兩日遊除品嚐西式佳餚之外，隔日特別提供日式料理，並於龜山島緩行路段安排輕鬆微醺時光增添出遊回憶。